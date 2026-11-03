Manchester United, 2027 transfer dönemleri öncesinde Atletico Madrid orta saha oyuncusu Pablo Barrios'u takip etmek için Avrupa'nın dev kulüpleri Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un da yer aldığı yarışa katıldı. Old Trafford yetkilileri, 23 yaşındaki İspanya millî takımı oyuncusunun kısa süre önce Avrupa'da kendilerine karşı gol attığını izledikten sonra oyuncu hakkında ilk kez bilgi talep etti.

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Manchester United ilk temasını kurdu

TEAMtalk'a göre United, Metropolitano'ya yaptığı son Şampiyonlar Ligi seyahatini, İspanya Millî Takımı formasıyla dört maça çıkan orta saha oyuncusu hakkında bilgi toplamak için kullandı. Barrios, Atletico'nun Premier Lig ekibini 2-0 yendiği maçta henüz 49. saniyede skoru açarak konuk kulübün yetkililerinin dikkatini çekti. Resmî görüşmeler henüz başlamasa da İngiliz devi, orta saha için uzun vadeli seçeneklerini değerlendirirken olası bir transferi araştırıyor.

Avrupa devleri İspanyol yeteneğin peşinde

2017'de şehrin diğer yakasına geçmeden önce Real Madrid altyapısında yetişen Barrios, Ekim 2023'teki A takım çıkışından bu yana 151 maçta forma giydi. Savunma disiplini ve hücuma çıkışlarıyla Diego Simeone'nin takımında kendine yer edindi.

Atletico'nun tutumunu sınamaya en yakın aday şu anda Paris Saint-Germain olarak görülüyor. Teknik direktör Luis Enrique'nin oyuncunun büyük bir hayranı olduğu biliniyor ve kış transfer döneminde bir girişimde bulunulması tamamen ihtimal dışı değil.

Öte yandan haber, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'nun da vatandaşının oyuncu profilini beğendiğini belirtiyor. Ancak Chelsea, ocak ayında Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott'ı transfer etmeye öncelik veriyor.

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İngiltere'de Arsenal ve Liverpool da Barrios'un gelişimini takip ederken Manchester City daha önce oyuncuyla ilgilenmişti.

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Yüksek serbest kalma bedeli Atletico'nun elini güçlendiriyor

Mevcut sözleşme koşulları nedeniyle oyun kurucuyu İspanya'nın başkentinden koparmak son derece zor olacak. Barrios kısa süre önce 500 milyon euro (418 milyon sterlin/561 milyon dolar) serbest kalma bedeli içeren bir anlaşmayla geleceğini Haziran 2030'a kadar Atletico'ya bağladı.

Hiçbir talibin bu bedeli doğrudan ödemesi beklenmese de anlaşma, oyuncunun bonservis değerini belirleme konusunda La Liga ekibine tam kontrol sağlıyor. Kulüp yönetimi, 23 yaşındaki oyuncuyu Simeone'nin kadrosunun vazgeçilmez parçalarından biri olarak görüyor ve olağanüstü bir teklif gelmedikçe ayrılığına onay vermek istemiyor.

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Yaz aylarında teklif gelmesi daha olası görünüyor

Atletico'nun kararlı tutumu ve görüşmelerin başlaması için gereken büyük mali paket göz önüne alındığında, yaklaşan ocak transfer döneminde bir transfer son derece düşük ihtimal. Barrios'un sezonun geri kalanında Madrid'de Simeone'nin planlarının merkezinde kalması bekleniyor. Ancak United, önceki transfer dönemindeki daha sınırlı takviyelerinin ardından orta sahasını yeniden yapılandırmaya karar verirse gelecek yaz oyuncuya yönelik ilgi artabilir.