Şampiyonlar Ligi'ndeki felaket gecenin ardından 62 kez Hollanda Millî Takımı formasını giyen futbolcu eleştirilerin hedefi oldu

Nathan Aké, hem İngiliz hem de Türk medyasının hedefinde. Hollandalı savunmacı, takımı Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık yenilgide rol oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk turunda AS Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Birmingham'da bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini arıyordu.

Ancak devre arasında bunun artık pek mümkün olmadığı belliydi. Johan Manzambi'nin 12. dakikada attığı golle skor 1-0'a geldikten sonra Nicolas Jackson, ilk yarıda iki kez affetmedi.

Aké özellikle ikinci ve üçüncü gollerde hatalar yaptı. İngiliz Daily Mail, Manchester City ve Chelsea gibi takımlarda da forma giymiş savunmacıyı sert biçimde eleştirdi. Eski City kalecisi Ederson da eleştirilerden payını aldı.

"Ederson ve Ake, City'de böyle oynasalardı asla bu kadar çok kupa kazanamazlardı. Brezilyalı kaleci, Jackson'ın şutunda son derece hantal göründü. Aké daha da kötüydü. Jackson'ın şutunu durdurmak için neredeyse hiç çaba göstermedi ve takımın geri kalanı gibi maçın büyük bölümünde oynamaya pek istekli görünmedi."

Türkiye'de de Hollanda Millî Takımı'nda 62 kez forma giyen oyuncunun performansı beğenilmedi. Yeni Şafak yazarı, "Skriniar ile Aké ve Aké ile Archie Brown arasında büyük boşluklar oluştu. Buna savunma ile orta saha arasındaki mesafeyi de ekleyince takımın boyu uzadı ve hatlar arasındaki bütünlük bozuldu" değerlendirmesini yaptı. Türk gazetelerinin çoğu Aké'nin performansına 5 puan verdi.