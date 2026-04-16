Şampiyonlar Ligi'ndeki dramın büyük sonuçları var: Real Madrid'den büyük bir isim yakında ayrılacak

Álvaro Arbeloa'nın gelecek sezon da Real Madrid'in teknik direktörü olma ihtimali neredeyse sıfır gibi görünüyor. The Athletic'e göre, Madrid ekibinin Xabi Alonso'nun geçici halefi ile kısa süre içinde yollarını ayırması olası görünüyor, ancak kovulma işleminin muhtemelen sezon sonu gelmeden gerçekleşmeyeceği düşünülüyor.

Bu haber, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenilmesinin ardından geldi. Real Madrid, Allianz Arena'da galibiyete ihtiyaç duyuyordu ve üç kez öne geçti, ancak Eduardo Camavinga'nın kırmızı kart görmesinin ardından 4-3 mağlup oldu.

Milyar dolarlık turnuvadan elenmesiyle, Real Madrid bu sezon neredeyse kesin olarak kupa kazanamayacak gibi görünüyor, zira daha önce kupa turnuvasından da elenmişti ve FC Barcelona, LaLiga'da dokuz puanlık bir avantaj sahibi.

Kupasız sezonun tüm sorumluluğu Arbeloa'ya yüklenemez - sonuçta o Ocak ayında göreve getirildi - ancak eski sağ bek muhtemelen bu kötü gidişatın bedelini ödeyecek. The Athletic'e göre Real Madrid, sözleşmesi gelecek sezonun sonuna kadar süren Arbeloa ile neredeyse kesin olarak erken ayrılacak.

Görünüşe göre, bu sezonu tamamlamasına izin verilecek. “Bunun ardındaki mantık, bu kadar az şeyin söz konusu olduğu bir durumda şimdi yeni bir teknik direktör atamanın bir anlamı olmayacağı ve Arbeloa'nın – gerçek bir kulüp adamı olarak – soyunma odasındaki atmosferi, Mayıs ayına kadar profesyonel bir ortamı sürdürmek için yeterince iyileştirdiği yönünde.”

Arbeloa, Çarşamba akşamı Almanya'da alınan yenilginin ardından, olası bir görevden alınmayı kabullenebileceğini söylemişti. “Bu kulübün kararı ve ben sadık bir taraftarım. Tek istediğim, kim yönetimde olursa olsun Real Madrid'in kazanması.”

Arbeloa'nın halefi hakkında spekülasyonlar her halükarda çoktan başladı. Jürgen Klopp'un adı bir süredir dolaşıyor, son zamanlarda Didier Deschamps'ın adı İspanya'nın başkentindeki teknik direktörlük göreviyle anıldı ve The Athletic'e inanacak olursak Mauricio Pochettino ciddi bir aday.