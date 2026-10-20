Son şampiyonun yıldız forveti, eski kulübüne karşı oynanan maçta skor 0-0 iken 19. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Dembele, rakibinin doğrudan müdahalesi olmadan girdiği bir koşu mücadelesinde sakatlandı. Depara kalktıktan sonra koşusunu aniden kesen forvet, sol uyluğunu tuttu.

Kameralar Dembele'nin acıyla buruşan yüzünü görüntüledi ve oyuna devam edemeyeceği kısa sürede anlaşıldı. 2018 dünya şampiyonunun sakatlığı, son dönemde yeniden çok iyi bir form yakalayan PSG için kötü haber oldu. Dembele bu sezon çıktığı 10 resmî maçta dört gol ve altı asist kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta altı gol katkısı yaptı ve geçen hafta Manchester City karşısında alınan 4-2'lik galibiyette öne çıktı.

Teknik direktör Luis Enrique, Dembele'nin yerine eski Barcelona forveti Ferran Torres'i oyuna aldı. Torres, 25. dakikada Joao Neves'in harika kafa pasının ardından boş pozisyonda geriye doğru yaslanarak yaptığı vuruşta, başarılı bir kurtarışa imza atan Joan Garcia'yı geçemedi ve çok büyük bir fırsattan yararlanamadı.

Hâlihazırda sakatlık sorunlarıyla boğuşan FC Barcelona da erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. 28 yaşındaki eski Leipzigli Dani Olmo, orta sahada Vitinha ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Hansi Flick, Olmo'nun yerine Fermin Lopez'i oyuna aldı.

İlk yarıda sakatlık nedeniyle üçüncü bir oyuncu değişikliği yapılmasına da ramak kaldı. PSG savunmacısı Willian Pacho, Fermin Lopez ile girdiği mücadelede yerde yatarken Lopez'in ayakkabısı talihsiz bir şekilde alnına isabet etti. Ilya Zabarnyi tedbir amaçlı hazırlanmaya başladı ancak Pacho oyuna devam edebildi.

Parc des Princes'te lider ile ikinci sıradaki takım arasında oynanan karşılaşma, futbol açısından yüksek beklentileri boşa çıkarmadı. PSG yalnızca ilk on dakikada üç net fırsat yakalarken diğer tarafta Anthony Gordon, Lamine Yamal'ın ortasında yakın mesafeden şut çekme fırsatını kıl payı kaçırdı.

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38. dakikada Desire Doue, üstün oynayan ev sahibini öne geçiren golü attı. Barcelona yarı sahasında kazanılan topun ardından Fransız millî futbolcu vakit kaybetmeden 17 metreden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu sol alt köşeye gönderdi.