Faslı Walid Regragui, kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınan Yannick Cahuzac'ın ardından Fransız Lens kulübünün yeni teknik direktör arayışları kapsamında, takımın başına geçmek için güçlü adaylar arasına girdi. Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Regragui, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan Como karşısında alınan 9-1'lik ağır mağlubiyetin ardından gündeme geldi.

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Transfer piyasası konusunda uzman Fransız gazeteci Santi Aouna, "X" platformundaki hesabı üzerinden, Regragui ve Pierre Sage'ın takımın teknik direktörlüğünü üstlenmek için adaylar listesinin başında yer aldığını açıkladı.

Sage'ın hâlâ kulüp yönetiminin tercih ettiği seçenek olduğunu, ancak Faslı teknik adamın hisselerinin son dönemde yükseldiğini belirtti; bunda teknik direktörlük tecrübesi, Fransız futbolunu iyi tanıması ve başarılarla dolu kariyerinin payı olduğunu vurguladı.

Regragui'nin görevi üstlenme olasılığını görüşmek üzere Lens yetkilileriyle hâlihazırda bir toplantı yaptığını da ekledi.

Bu gelişmeler, Lens'in 2026-2027 sezonunda yaşadığı zorlu durum gölgesinde yaşanıyor. Takım, Fransa Ligi puan tablosunda 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu puanları 10 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberliğe karşılık 5 yenilgiyle topladı.

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Takım 17 gol atarken kalesinde 15 gol gördü; bu, yönetimin ve taraftarların hedeflerini karşılamayan bir bilanço.

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Avrupa arenasında da takımın durumu daha iyi görünmüyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3 puanla 33. sırada yer alıyor; ilk 4 haftada 1 galibiyet alıp 3 yenilgi gördü.

Kendi sahasında Como'ya karşı 9-1'lik ağır mağlubiyet, teknik ekip üzerindeki baskıyı artırdı, Cahuzac'ın ayrılığını hızlandırdı ve kulüp yönetiminin gidişatı düzeltebilecek bir alternatif arayışına girmesinin önünü açtı; bu adayların başında da Regragui geliyor.

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50 yaşındaki Faslı teknik adam, çeşitli teknik direktörlük tecrübesine sahip. Bu tecrübenin en öne çıkan duraklarından biri 2014 yılında FUS Rabat ile başladı; burada güçlü ve organize bir takım kurmayı başardı ve takımı 2016'da Fas Ligi şampiyonluğuna taşıyarak kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandırdı.

Başka teknik direktörlük deneyimlerinin ardından, Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç ay kala, Ağustos 2022'de Fas Milli Takımı'nın başına geçti.

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Regragui'nin kariyerindeki en öne çıkan başarısı, Fas'ı 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale taşıması oldu; böylece turnuvanın tarihinde bir Arap ve Afrika milli takımını bu tura çıkaran ilk teknik direktör oldu.

Ayrıca Fas'ın dünya sıralamasında sekizinci sıraya yükselmesine ve Afrika sıralamasında zirveye oturmasına katkıda bulundu. Milli takım onun yönetiminde 49 maçta 36 galibiyet alırken yalnızca 5 yenilgi gördü.

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Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç ay kala, Mart 2026'da Fas Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılmış olmasına rağmen, Fas ile elde ettiği tarihi başarı sayesinde Regragui hâlâ ülkesinde büyük bir saygı görüyor.

Lens kapısı, teknik direktörlük yoluyla Avrupa sahalarına dönüşü için bir fırsat teşkil edebilir; onu Pierre Sage ile kıyaslayan ve takımın dengesini yeniden kurup yerel ve kıtasal turnuvalarda gidişatını düzeltmeye çalışan Fransız kulübünün yönetiminin kararı bekleniyor.