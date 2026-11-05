Şampiyonlar Ligi'nde tarihi hezimet: Como'nun acımasızlık "şaheseri" Lens'i şoke etti

"Avrupa'nın büyükleriyle aynı seviyede" başlığını atan Gazzetta dello Sport şöyle yazdı: "İlk deplasman galibiyeti, kesintiye uğrama ihtimali olmayan görkemli bir senfoni. Aksine, rakipler için acımasız bir istikrarla sürüyor."

RC Lens deplasmanında alınan 9:1'lik (3:0) sonucun "bir başyapıt" olarak "İtalyan futbolunun tarihine geçeceği" de belirtildi. Bu sonuç "kalitenin ürünü" olarak değerlendirilirken Como'nun "Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle aynı seviyede" olduğu ifade edildi.

İtalyan basını genel olarak övgüde sınır tanımadı. Corriere dello Sport, Lombardiyalıların eşsiz "masalında bir başka inanılmaz sayfanın" yazıldığını belirtti. Tuttosport ise "sansasyonel" Como'yu şu sözlerle övdü: "Şampiyonların hikâyesi: Larianlar turnuvanın tarihini yeniden yazıyor."

Farklı galibiyet uluslararası basında da geniş yankı buldu. İngiliz Sun, Como Gölü kıyısındaki "süper takım"dan söz ederken İspanyol Marca "efsanevi bir gece" yaşandığını yazdı. Fransa'da ise övgülere RC Lens ve teknik direktör Yannick Cahuzac'a yönelik sert eleştiriler eşlik etti. L'Équipe, "Como, Lens'i kasırga gibi silip süpürdü" başlığını attı: "Lens oyuncuları beklentilerin altında kalırken teknik direktörleri onları yüzüstü bıraktı. Bu tarihî yenilgi iz bırakacak."