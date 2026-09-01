Bir basın raporu, Dani Ceballos'un önümüzdeki saatlerde yeni kulübüyle sözleşme imzalamaya çok yaklaştığını doğruladı.

"As" gazetesi, Dani Ceballos ile Real Betis'in bu yazki hikâyesinin, özellikle transfer döneminin kapanmasının yaklaşmasıyla birlikte sona yaklaştığını ve bunun mantıklı olduğunu, ancak hâlâ askıda kalan bazı meselelerin bulunduğunu belirtti.

Oyuncunun sözleşme maddeleri kesinleşti. Bu sözleşme, başlangıçta Real Madrid'deki dönemi sona erdikten sonra uzun vadeli olarak düşünülmüştü, ancak Real Betis'in bu yaz karşılaştığı beklenmedik mali ihtiyaçlara uyacak şekilde düzenlendi.

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Böylece Real Betis ve Ceballos, üç yıllık, dördüncü yıl için isteğe bağlı uzatma imkânı da bulunan bir sözleşme imzalamak için gereken tüm şartlar üzerinde anlaşmış oldular. Bu da onu, en yüksek olmasa bile, takımın en yüksek maaş alan oyuncuları arasına yerleştirecek.

Ceballos, sözleşmesinde bir yıl kalmasına rağmen ayrılmak için Real Madrid üzerinde baskı kurarak büyük çaba harcadı ve Betis şimdi kısıtlı zamanda gerekli mali alanı yaratmak için var gücüyle uğraşıyor.

Real Betis, son 24 saatte Losada'dan kurtulmaya, Pablo García'yı en yüksek fiyattan satmaya ve Álvaro Fidalgo'ya rakip olacak bir oyuncu bulmaya çalıştı; böylece maaş bütçesinde alan açmayı, Ceballos'u kaydetmeyi ve Pellegrini'nin şiddetle istediği defansif orta saha oyuncusuyla anlaşmayı hedefliyor.

İşin kolay olmayacağı açık, ancak Betis'te olumlu bir hava hâkim; hatta kulüp yönetiminin bazı transferlerin başarıyla tamamlanmasını garantilemek için bunları bizzat üstlenme olasılığını bile düşündüler.

Ceballos, serbest oyuncu konumunda olduğu için yaz transfer döneminin kapanmasından sonra bile sözleşme imzalayabilir. Bununla birlikte, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) turnuvaya katılacak oyuncu listesini yarın çarşamba günü sunmayı talep etmesi nedeniyle, isminin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kaydedilmesi pek olası görünmüyor.

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