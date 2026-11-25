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Oyun kurucu, penaltıcı da olur. Sakat Hakan Calhanoglu ve Piotr Zielinski'den yoksun olan Inter'in pazar akşamı Bergamo'da Atalanta'ya karşı oynadığı maçta, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Türk oyuncunun yerine Petar Sucic'i penaltı noktası için de seçti. Sucic'in penaltısıyla skor geçici olarak 2-4'e geldi, ancak Inter sonrasında yakalandı ve maç berabere bitti.

Aynı tercih bu akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Stuttgart'ın konuk olacağı San Siro'da da yapılacak gibi görünüyor. Hırvat oyuncu, Barella ve Mkhitaryan'ın yanında savunmanın önünde oynamak için Stankovic'in önünde. Mkhitaryan da Curtis Jones'a tercih edilmeye daha yakın.

Spence yine Diouf'a tercih edilebilir, diğer İngiliz Stones ise maça yedek kulübesinde başlayacak gibi görünüyor. Muhtemelen Lautaro ve genç Bovo ile Lavelli de onunla birlikte yedekler arasında olacak. Bu nedenle Bovo ile Lavelli, Inter 23 Yaş Altı Takımı'nın bugün öğleden sonra Audace Cerignola deplasmanında oynayacağı Serie C erteleme maçında forma giyemeyecek.

Bonny'den de yoksun olan İtalya şampiyonları bu karşılaşmaya 6 puanla çıkıyor. Bu puanlar, Real Madrid ve Bruges yenilgilerinin ardından Shakhtar ve Feyenoord karşısında aldıkları son iki galibiyetten geldi. Inter, 7 puanlı Alman ekibinin bir puan gerisinde. Stuttgart'ta ise Angelo Stiller'in oynayıp oynamayacağı belirsiz. Savunmada, transfer döneminde Inter'le adı anılan 2006 doğumlu Jeltsch oynayacak.

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Karşılaşmayı Fransız François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcıları yurttaşları Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni, dördüncü hakem ise Romain Lissorgue olacak. Hollandalı Dennis Higler ile Pol van Boekel VAR'da görev yapacak.

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MUHTEMEL 11'LER

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. (Yedekler: Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Carlos Augusto, Diouf, Jones, Stankovic, Bovo, Luis Henrique, Lautaro, Lavelli). Teknik direktör: Chivu.

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STUTTGART (3-4-1-2): Seimen; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Leweling, Stiller, Promer, Mittelstadt; Fuhrich; Undav, Demirovic. (Yedekler: Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Jaqeuz, Spalt, Karazor, Malanga, Pejcinovic, Nartey, Tomas, Assignon, El Khannouss). Teknik direktör: Hoeness.