Şampiyonlar Ligi'nde gol şöleni: Quaresma'nın muhteşem pası, Arsenal savunmasını tamamen şaşkına çevirdi

Salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sporting CP ile Arsenal arasında oynanan maç, hiç de heyecan verici bir karşılaşma değildi. Her iki takım da savunma açısından işlerini iyi yaptıklarını gösterdi. Yine de Sporting'in savunma oyuncusu Ousmane Diomande, eşsiz bir pasla seyircileri coşturmayı başardı.

Arsenal savunmasının genellikle iyi organize olduğu ve aşılması zor olduğu herkes tarafından bilinir. The Gunners, ligde en az gol yiyen takımdır ve Şampiyonlar Ligi'nde de Mikel Arteta'nın takımı sadece beş gol yemiştir.

Yine de Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Diomande, maçın henüz ilk dakikalarında Londra ekibinin savunmasını tamamen şaşırtmayı başardı. Merkez savunma oyuncusu, görünüşte imkansız bir durumdan büyük bir gol fırsatı yaratmayı başardı.

Fildişili oyuncu orta daire civarında topu aldı ve sol bek Maxi Araújo'nun derinliğe doğru iyi bir koşu yaptığını gördü. Trivela ile - Ricardo Quaresma'nın imza hareketi olan ayak dışıyla yapılan pas - savunma oyuncusu, Uruguaylı oyuncuyu David Raya'nın önünde serbest bırakmayı başardı ve sağ bek Ben White'ı tamamen şaşırttı.

Araújo daha sonra İspanyol kaleciyle bire bir kaldı ve topu mükemmel bir şekilde vurdu. Ancak Raya, bu sezon sıkça olduğu gibi, parmak uçlarıyla topu son anda üst direğe çarptırarak kendini gösterdi. Böylece Fildişili oyuncunun eşsiz pası, daha iyi bir sonuca layık bir pas oldu.

Ne yazık ki bu muhteşem pas, maçın geri kalanı için bir öncü değildi. Maçta çoğunlukla iyi ve organize bir savunma sergilendi ve bu nedenle neredeyse hiç büyük fırsat yaratılamadı.

Maçın golsüz bir beraberlikle sona ereceği izlenimi uzun süre hakimdi, ta ki son dakikalarda oyuna giren Kai Havertz, yine oyuna sonradan giren Gabriel Martinelli'nin attığı güzel pası gole çevirene kadar: 0-1.