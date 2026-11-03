Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'un karnesi: Felaket gecesinde kırık not yağmuru

Feyenoord, salı günü Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Inter karşısında varlık gösteremedi ve 0-3 mağlup oldu. Bu sonuç, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un takımı için büyük bir hayal kırıklığıydı. Voetbalzone, Rotterdam ekibinin ilk 11 oyuncularına ve en az 45 dakika sahada kalan futbolcularına her zamanki gibi not veriyor.

Tjark Ernst 4

Alman kaleci, Yann Aurel Bisseck’in erken gelen 0-1’lik golünde yanlış pozisyon almış gibiydi. Sağ bek topu uzak köşeye kavisli bir vuruşla gönderdi, Feyenoord kalecisi ise buna karşılık veremedi. Ernst daha sonra kendisine gönderilen bir geri pasta da hata yaptı ancak neyse ki bu hatanın Feyenoord için bir sonucu olmadı. Rotterdam ekibinin kabus gibi geçen gecesinde Ernst, iki kez daha topu ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

Givairo Read - 4,5

Thijs Kraaijeveld - 6

Genç savunmacıya Giovanni van Bronckhorst oldukça şaşırtıcı bir şekilde şans verdi. Kraaijeveld, Inter’in 0-2’lik golünde çaresiz kaldı. Pio Esposito, yön değiştiren bir şutun ardından yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla golü attı. Kurnaz İtalyan rakip karşısında bunun dışında göze batmadı ancak bu maç, takım arkadaşları gibi stoper için de ağır bir ders oldu. Kraaijeveld, maçın bitimine kısa süre kala yerini Mats Deijl’e bıraktı.

Mika Mármol - 5

Javi López - 4,5

Charles Vanhoutte - 4

Belçikalı orta saha oyuncusu için pek de iyi bir gece değildi. Vanhoutte, fiziksel açıdan güçlü Inter karşısında gözle görülür biçimde zorlandı ve özellikle ilk yarıda hücuma fazla katkı sağlayamadı. Bu performans, Vriendenloterij Eredivisie’deki maçlarıyla belirgin bir tezat oluşturdu. Zorlanan Vanhoutte, devre arasında yerini Tobias van den Elshout’a bıraktı.

Oussama Targhalline - 6

Gjivai Zechiël - 5

Anis Hadj Moussa - 5,5

Sağ kanat oyuncusu, ilk yarıda Inter’in sert ve deneyimli savunmacuları ile ikili markaj karşısında zorlandı. Cezayirli kanat oyuncusunun bireysel hamleleri istediği gibi sonuçlanmadı; yine de yarım saatlik oyun geride kaldığında güzel bir çalım attı. Ancak kaleci Josep Martínez kurtarışı yaptı. Moussa, devre arasından sonra da zorlanan ev sahibi takımın oyununa damga vuramadı.

Nacho Ferri - 4,5

Luciano Valente - 5

Tobias van den Elshout - 5