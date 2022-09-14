Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncular: Lewandowski, Haaland ve 2022-23 Altın Ayakkabı yarışı

GOAL, kulüplerine Avrupa kupasını kazandırmak isteyen golcülere göz atıyor.

2022-23'te Şampiyonlar Ligi kupasını savaşı, dünya futbolunun en iyi golcülerinden bazılarının hem toplu hem de bireysel ödül için karşı karşıya getiriyor.

Karim Benzema, Kylian Mbappe ve Erling Haaland gibi potansiyel lider golcüler gibi öne çıkan isimlerle kıtalararası rekabette bir Altın Ayakkabı kapmak üzere.

GOAL, Avrupa futbolunun en prestijli sahnesindeki en üretken oyuncuları sunuyor.

Şampiyonlar Ligi 2022-23 gol krallığı

Oyuncu Kulüp Gol 1 Robert Lewandowski Barcelona 3 2 Erling Haaland Manchester City 3 3 Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 3 4 Piotr Zielinski Napoli 2 5 Marian Shved Shakhtar Donetsk 2 6 Richarlison Tottenham Hotspur 2

2021-22'de Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu kimdi?

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Real Madrid 2021-22'de kupayı kazandı ve İspanyol devi, Liverpool'u Vinicius Junior'ın golüyle 1-0 geride bırakarak unutulmaz bir sezon geçirdi.

Carlo Ancelotti'nin ekibi, eleme etaplarında Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City'e karşı oldukça çekişmeli maçlar oynadı.

Kulüp kaptanı Karim Benzema, Blancos'a ihtiyaç duyulduğu zamanlarda, PSG ve Chelsea maçlarında hat-trick yaparak kalitesini gösterdi.

Adına 15 gol atarak unutulmaz bir sezon tamamladı ve bu performans, Bayern Münih için 13 gol atan Robert Lewandowski'yi ve Ajax için 11 gollü Sebastien Haller'i geride bırakmaya yetti.

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