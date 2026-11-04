"Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha": Bellingham, Real Madrid'in yeni geri dönüşünü övdü

Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham, bugün çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan AEK Atina maçında takım arkadaşlarının ortaya koyduğu performansı övdü.

Real Madrid, bugün çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanan karşılaşmada Yunan ekibi AEK Atina deplasmanında geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla son dakikada değerli bir galibiyete çevirdi.

Real Madrid'in gollerini kaydedenler: Jude Bellingham (32. dk), Kylian Mbappé (78. dk) ve Federico Valverde (90+2. dk).

Jude Bellingham, "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Evet, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde. Valverde'den muhteşem bir goldü. AEK Atina gibi büyük bir takıma karşı mücadele etmek ve puanları almak zorundaydık."

İlk dakikalarda Real Madrid'e dair değerlendirmesi hakkında ise şunları belirtti: "Maç boyunca tamamen hakim olduğumuzu düşünüyorum. İki iyi atak geliştirip iki gol attılar, ama bence maça tamamen hakimdik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Evet, evet. Bu galibiyeti elde etmek için çok çalıştık. Topa sahip olduk ve fırsatlar yarattık."

Bellingham, muhteşem golü hakkında da şunları söyledi: "Farklıydı. Cucurella'dan harika bir orta geldi, ben de topuğumla vurdum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, her maçta daha fazla konsantrasyonla oynuyorum, kesinlikle daha fazla konsantrasyonla oynuyorum. İşler yolunda gidiyor, performansımı geliştiriyorum ve maça birçok şekilde etki ediyorum. Umarım bu şekilde devam ederim."