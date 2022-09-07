NE OLDU? Sekiz yıl ve 63 maçtır Messi için bir ilk yaşandı ve Arjantinli yıldız, bir Şampiyonlar Ligi maçından 8 yıl sonra oyundan alındı.

21 Ekim 2014 yılından beri Arjantinli süperstar, Avrupa'nın önde gelen yarışmasında başladığı her maçın 90 dakikasını oynadı.

Ancak, PSG'nin Juventus'u ağırladığı maçta hocası Galtier tarafından oyundan alınarak yedek kulübesinin yolunu tuttu.

BÜYÜK RESİM: PSG, 2022-23 Şampiyonlar Ligi açılış maçında Kylian Mbappe sayesinde Juventus'u 2-1 yendi ve Messi, oyuncu değişikliği nedeniyle son altı dakikayı kaçırdı.

DAHA FAZLASI: Messi'nin 90 dakikalık inanılmaz maçları sırasında Şampiyonlar Ligi'nde adeta bir resital vardı.

Yıldız oyuncu, birçok kez dev kupayı kazandı, iki kez son 16'ya, dört kez çeyrek finale ve bir kez de yarı finale yükseldi.

Messi, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla en büyük rakibi Cristiano Ronaldo'yla birlikte bir döneme damga vurdu, ancak şu anda görünen o ki bir dönem kapanıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE: