Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Grup aşaması, ön eleme ve sonraki turların maç tarihleri

Real Madrid 2021-22 sezonunda bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı, ancak yıldızlarla dolu rakiplere karşı bu unvanı korumak kolay olmayacak.

Şampiyonlar Ligi, Real Madrid'in başarılı bir sezonun ardından kupayı kaldırmasından sadece birkaç hafta sonra 2022-23 sezonu için kapılarını yeniden açacak.

UEFA üyesi 55 ülkenin 53'üne mensup toplam 78 takım bu prestijli turnuvada boy gösterecek. Her takımın rüyası İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde yer alabilmek.

Türkiye'deki finale giden yol hangi aşamalardan geçecek, maçlar hangi tarihlerde oynanacak? GOAL sizler için bilmek istediğiniz her şeyi derledi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu ne zaman başlayacak?

28 Mayıs'ta, Stade de France'ta oynanan finalde Liverpool'u deviren Real Madrid 14. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

2022-23 sezonu ise 21 Haziran'da, ön eleme turu yarı finalleriyle başlayacak. Finaller ise 24 Haziran'da oynanacak.

Temmuz ayında iki ayaktan oluşan birinci ve ikinci eleme turları oynanacak, üçüncü eleme turu ise 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

24 Ağustos'ta sonuçlanacak play-off turuyla birlikte grup aşamasında yer alacak takımlar kesinleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 grup aşaması ne zaman başlayacak?

25 Ağustos'taki kura çekimiyle 32 takım dörderli sekiz gruba ayrılacak.

Yıldızlarla dolu dev takımların sahneye çıkacağı birinci hafta maçları 6-7 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Altı maçın ardından grup aşaması 2 Kasım'da tamamlanacak ve ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 son 16 turu ve çeyrek final ne zaman oynanacak?

Gruplarda mücadelenin sona ermesiyle birlikte 7 Kasım'da son 16 kuraları çekilecek. Heyecanın bir kat daha artacağı bu bölüm 14 Şubat'tan 15 Mart'a kadar olan dört haftalık süreyi kapsayacak.

Son sekize kalan takımlar arasındaki eşleşmeler 17 Mart'ta belli olacak. 11-19 Nisan tarihlerinde oynanacak çeyrek finallerin ardından 9 ve 17 Mayıs'taki yarı finallere geçilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu finali ne zaman?

Geriye kupa hedefiyle yola devam eden iki takımın kalmasıyla gözler Atatürk Olimpiyat Stadı'na çevrilecek.

2005'te Milan karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen penaltılarla kupayı kaldıran Liverpool'un efsanevi geri dönüşüne ev sahipliği yapan stadyum, 10 Haziran'da bir kez daha Avrupa'nın en önemli sahnesine dönüşecek.

Önce 2020, ardından 2021 finalinin İstanbul'da düzenlenmesi planlanmış, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu iki final başka şehirlere alınmıştı. Planlarda bir aksaklık olmadığı takdirde Şampiyonlar Ligi kupası sonunda İstanbul Boğazı'nı ziyaret edecek.

Şampiyonlar Ligi 2022-23 takvimi