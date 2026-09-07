Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, iki takımın salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Santiago Bernabeu'da karşılaşmasından önce Milan'ı Inter'e tercih ettiğini doğruladı, ancak aynı zamanda Nerazzurri ekibinin büyük bir saygıyı hak ettiğinin altını çizdi.

Mbappe, geçtiğimiz yıllarda Milan'a olan hayranlığından defalarca söz etti.

2024 yılında yapılan bir röportajda Fransız milli futbolcu, İtalya'ya transfer olması halinde bunun yalnızca Rossoneri'ye katılmak için olacağını doğrulamış, ayrıca daha önce Milan'ın Serie A'daki tüm maçlarını izlediğini açıklamıştı.

Mbappe, Real Madrid'in salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşılaşmasından önce "Sky Sport Italia" kanalına verdiği bir röportajda tutumunu korudu.

Mbappe şunları söyledi: "Kesinlikle Milan'ı tercih ederim, ancak Inter büyük saygıyı hak eden bir rakip. Kaliteye sahip bir takım."

Mbappe, Nerazzurri forveti Marcus Thuram ile olan yakın kişisel ilişkisinden ve takımın kaptanı Lautaro Martinez'e duyduğu saygıdan da söz etti.

Mbappe şöyle dedi: "Kurayı gördüğümde, aklımdaki tek düşünce Marcus Thuram'dı. Uzun yıllardır arkadaşız ve Inter'i çok fazla düşünmedim. Bu herkes için büyük bir maç ve sahada arkadaş yoktur."

Sözlerine şunları ekledi: "Lautaro Martinez harika bir oyuncu, ama umarım yarın bunu göstermez. Fark yaratabilen forvetlere karşı oynamak güzeldir."



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