Şampiyonlar Ligi maçlarına iddaa tahmini (13 Şubat 2019)

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. 13 Şubat Çarşamba günü programda iki maç var.

23:00 | Tottenham - Dortmund

Muhtemel 11'ler

Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Eriksen; Lucas, Son, Lamela

Dortmund: Bürki; Hakimi, Weigl, Zagadou, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Philipp, Guerreiro; Götze

Sezon başına göre beklentileri fazlasıyla aşan iki takımın mücadelesi keyif vadediyor. Tottenham, Kane'den yoksun olacak. Bu iç saha ve dış saha ritmi farksız Dortmund'u bir adım öne taşıyor. Alman ekip, deplasmanda da olsa kazanmaya yakın taraf. Riski azaltmak isteyenler çifte şans tercihinde bulunabilir.

TAHMİN: MS 2 veya 02ç

23:00 | Ajax - Real Madrid

Muhtemel 11'ler

Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg, Tadic

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius

Solari son haftalarda Real Madrid'de işleri rayına sokmayı başardı. Ajax, grup aşamasında beklentileri aşarak harika bir performans sergiledi, son haftalarda ligde işler istedikleri gibi gitmese de Şampiyonlar Ligi arenasında bu sezon kötü maçı olmayan Hollandalılar, Real Madrid karşısında da çetin bir mücadele sergileyecektir. Taraf bahsinden kaçınmanızı ve karşılıklı gol seçeneğini değerlendirmenizi öneriyorum.