Şampiyonlar Ligi maçlarına iddaa tahmini (13 Şubat 2019)
23:00 | Tottenham - Dortmund
Muhtemel 11'ler
Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko, Eriksen; Lucas, Son, Lamela
Dortmund: Bürki; Hakimi, Weigl, Zagadou, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Philipp, Guerreiro; Götze
Sezon başına göre beklentileri fazlasıyla aşan iki takımın mücadelesi keyif vadediyor. Tottenham, Kane'den yoksun olacak. Bu iç saha ve dış saha ritmi farksız Dortmund'u bir adım öne taşıyor. Alman ekip, deplasmanda da olsa kazanmaya yakın taraf. Riski azaltmak isteyenler çifte şans tercihinde bulunabilir.
TAHMİN: MS 2 veya 02ç
23:00 | Ajax - Real Madrid
Muhtemel 11'ler
Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg, Tadic
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius
Solari son haftalarda Real Madrid'de işleri rayına sokmayı başardı. Ajax, grup aşamasında beklentileri aşarak harika bir performans sergiledi, son haftalarda ligde işler istedikleri gibi gitmese de Şampiyonlar Ligi arenasında bu sezon kötü maçı olmayan Hollandalılar, Real Madrid karşısında da çetin bir mücadele sergileyecektir. Taraf bahsinden kaçınmanızı ve karşılıklı gol seçeneğini değerlendirmenizi öneriyorum.