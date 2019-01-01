Şampiyonlar Ligi maçlarına iddaa tahmini (5-6 Mart 2019)

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler bu hafta içi oynanacak maçlarla belli olmaya başlıyor. İşte hafta içinin programı ve iddaa tahminleri.

23:00 | Dortmund - Tottenham (5 Mart Salı)

Muhtemel 11'ler

Dortmund: Bürki; Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo; Delaney, Witsel, Reus, Guerreiro, Sancho; Götze.

Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Aurier, Davies, Sissoko, Rose; Eriksen; Son, Kane.

Dortmund, İngiltere'de oynanan ilk maçta skor olarak büyük bir hezmiete uğradı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Alman devi için Bundesliga'da da işler hiç iyi gitmiyor. Bayern, her geçen hafta puan farkını kapatıyor. Tottenham ise Premier Lig şampiyonluğundan uzaklaşmış durumda. Bu büyün enerjilerini Şampiyonlar Ligi maçlarına verecekleri anlamına geliyor. Dortmund, evinde mutlaka gol veya goller bulacaktır. Ama sallantıdaki savunmaları Kane ve arkadaşlarını durdurumaz. Bu nedenle karşılıklı gol seçeneği en garanti tercih olarak ön plana çıkıyor.

TAHMİN: KG VAR

23:00 | Real Madrid - Ajax (5 Mart Salı)

Muhtemel 11'ler

Real Madrid: Courtois; Reguilon, Varane, Nacho, Carvajal; Casemiro, Kroos, Modric; Vazquez, Benzema, Vinicius.

Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui; De Jong, Van de Beek, Schöne; Neres, Tadic, Ziyech.

Ajax ilk maçı 2-1 kaybetti. Real Madrid, üst üste iki El Clasico kaybetmemiş olsa burada bir şanslarının olduğunu söylemek mümkün olabilirdi. Ama bu büyüklükteki takımlar, üst üste bu kadar çok maç kaybetmez. Solari'nin öğrencilerinin bu maçla beraber toparlanacağını düşünüyotum.

TAHMİN: MS 1

23:00 | PSG - Manchester United (6 Mart Çarşamba)

Muhtemel 11'ler

PSG: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Verratti, Marquinhos; Draxler, Mbappe, Di Maria.

Manchester United: De Gea; Young, Lindelöf, Smalling, Shaw; Fred, McTominay, Pereira, Dalot; Lukaku, Rashford.

Neymar ve Cavani'siz de oynamayı öğrenen PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde önceki sezonlara göre bile daha favori durumda. İlk maçı 2-0 kazanmanın rahatlığında olacaklardır. Di Maria ve Mbappe gibi hem hızlı hem teknik oyuncular karşısında zorlanan Manchester United savunmasının zaafları bu maçta da skoru tayin edecektir. Ev sahibi ekip, Old Trafford'da olduğu gibi Paris'te de kazanır.

TAHMİN: MS 1

23:00 | Porto - Roma (6 Mart Çarşamba)

Muhtemel 11'ler

Porto: Casillas; Militao, Pepe, Felipe, Alex Telles; Danilo, Herrera, Oliver; Corona, Brahimi, Marega.

Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.

Hafta içinin tahmin yapması en zor Şampiyonlar Ligi mücadelesinde riskten uzak durmanızı öneriyorum. Taraf bahsi yapmak bu maç için oldukça zor. Roma elinden geldiğince oyunu kilitlemeye çalışacak. İtalyanlar için bu çocuk oyuncağı gibi bir şey olsa gerek. Mücadelesi bol ama skoru düşük bir maç bekliyorum.