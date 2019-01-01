Şampiyonlar Ligi maçlarına iddaa tahmini (19-20 Şubat 2019)

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. 19-20 Şubat tarihlerinde Devler Ligi'nde dört maç oynanacak.

23:00 | Liverpool - Bayern Münih (19 Şubat Salı)

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun en heyecan verici eşleşmesinde Liverpool saha ve seyirci avantajıyla bir adım önde gözüküyor. Ama Bayern Münih de son haftalarda bir form sıçraması yakalamış durumda. Anfield'da kalelerini korumakta zorlansalar da gol bulacaklarını düşünüyorum. Bu nedenle karşılıklı gol seçeneğini denemenizi öneriyorum.

TAHMİN: KG VAR

23:00 | Lyon - Barcelona (19 Şubat Salı)

Muhtemel 11'ler

Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Tousart, Ndombele; Traore, Depay, Aouar; Dembele

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Dembele, Messi, Suarez

Lyon grup aşamasında Barcelona ile benzer oyun yapısına sahip Manchester City'e deyim yerindeyse kök söktürmüştü. Ayrıca Barcelona da şu an oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Turun favorisi her ne kadar Barcelona olsa da ilk maçta Fransa'dan kazanarak döneceklerini Messi'ye rağmen düşünmüyorum.

TAHMİN: 10ç

23:00 | Schalke - Manchester City (20 Şubat Çarşamba)

Muhtemel 11'ler

Schalke: Nübel; Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka; McKennie, Bentaleb, Matondo, Uth, Konoplyanka; Ahmed Kutucu

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Laporte; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sane, Agüero, Sterling

Manchester City, belki de sezonun en kritik bölümünde harkia bir form yakalamış durumda. Galatasaray eşleşmelerinde de yakından tanıdığımız Schalke ise oldukça dağınık bir yapıya sahip olmayı sürdürüyor. Bu haldeyken Guardiola'nın öğrencilerine diş geçirmeleri çok zor. İngiliz devi, deplasmanda da olsa kazanmaya yakın taraf.

TAHMİN: MS 2

23:00 | Atletico Madrid - Juventus (20 Şubat Çarşamba)

Muhtemel 11'ler

Atlecio Madrid: Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Niguez, Partey, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann

Juventus: Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo

Atletico Madrid oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Hücum planları Griezmann'ın üzerinden işliyor ve buna başka bir alternatif üretmekte zorlanıyorlar. Juventus ise Ronaldo'yu sistemine tamamen adapte etmiş gözüküyor. Torino devine transfer olduktan sonra Portekizli yıldızın ilk kez Madrid'de bir maça çıkacak olması da başka bir motivasyon kaynağı olacaktır. İtalyan devi turun favorisi ve bu maçı da kazanmaya yakın taraf.