Şampiyonlar Ligi maçlarına iddaa tahmini (19-20 Şubat 2019)
23:00 | Liverpool - Bayern Münih (19 Şubat Salı)
Muhtemel 11'ler
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski
Schalke 04'ün Türk yıldızı Ahmed Kutucu kimdir?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nun en heyecan verici eşleşmesinde Liverpool saha ve seyirci avantajıyla bir adım önde gözüküyor. Ama Bayern Münih de son haftalarda bir form sıçraması yakalamış durumda. Anfield'da kalelerini korumakta zorlansalar da gol bulacaklarını düşünüyorum. Bu nedenle karşılıklı gol seçeneğini denemenizi öneriyorum.
TAHMİN: KG VAR
23:00 | Lyon - Barcelona (19 Şubat Salı)
Muhtemel 11'ler
Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Tousart, Ndombele; Traore, Depay, Aouar; Dembele
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Dembele, Messi, Suarez
Lyon grup aşamasında Barcelona ile benzer oyun yapısına sahip Manchester City'e deyim yerindeyse kök söktürmüştü. Ayrıca Barcelona da şu an oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Turun favorisi her ne kadar Barcelona olsa da ilk maçta Fransa'dan kazanarak döneceklerini Messi'ye rağmen düşünmüyorum.
TAHMİN: 10ç
23:00 | Schalke - Manchester City (20 Şubat Çarşamba)
Muhtemel 11'ler
Schalke: Nübel; Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka; McKennie, Bentaleb, Matondo, Uth, Konoplyanka; Ahmed Kutucu
Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Laporte; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sane, Agüero, Sterling
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Manchester City, belki de sezonun en kritik bölümünde harkia bir form yakalamış durumda. Galatasaray eşleşmelerinde de yakından tanıdığımız Schalke ise oldukça dağınık bir yapıya sahip olmayı sürdürüyor. Bu haldeyken Guardiola'nın öğrencilerine diş geçirmeleri çok zor. İngiliz devi, deplasmanda da olsa kazanmaya yakın taraf.
TAHMİN: MS 2
23:00 | Atletico Madrid - Juventus (20 Şubat Çarşamba)
Muhtemel 11'ler
Atlecio Madrid: Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Niguez, Partey, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann
Juventus: Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo
Atletico Madrid oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Hücum planları Griezmann'ın üzerinden işliyor ve buna başka bir alternatif üretmekte zorlanıyorlar. Juventus ise Ronaldo'yu sistemine tamamen adapte etmiş gözüküyor. Torino devine transfer olduktan sonra Portekizli yıldızın ilk kez Madrid'de bir maça çıkacak olması da başka bir motivasyon kaynağı olacaktır. İtalyan devi turun favorisi ve bu maçı da kazanmaya yakın taraf.