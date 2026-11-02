Barcelona kulübü, Avrupa'daki en kaygı verici dönemlerinden birini yaşıyor; bunun nedeni yalnızca sonuçlar değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde takımın peşini bırakmayan ve kıtasal kupayı kazanma hayalini tehdit eden psikolojik ve teknik bir engel.

Barcelona, yarın salı günü Paris Saint-Germain karşısında 4-2'lik ağır yenilgisini telafi etmeyi amaçlıyor; kendi sahasında, bu sezon kupayı kazanmaya aday gerçek ekiplerden biri olduğunu kanıtlamak isteyen hırslı Aston Villa'yı ağırlayacak.

Ancak İngiliz ekibiyle karşılaşmadan önce teknik direktör Hansi Flick'in acil bir görevi var: Barcelona'yı son maçlarında ciddi şekilde engelleyen sorunu, yani ilk golü yeme sorununu çözmek.

"Mundo Deportivo" rakamları şok edici bir sicili ortaya koyuyor; Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki son 12 maçında takım, tam dokuz maçta ilk golü yedi ve bu da onu her seferinde sonucu telafi etmek için yorucu bir yarışa girmeye mecbur bıraktı.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Barcelona skoru açmayı yalnızca üç kez başardı: Bu sezon Feyenoord karşısında (5-1) Raphinha'nın golüyle, geçen sezon Atlético Madrid karşısındaki rövanş maçlarında (1-2) Lamine Yamal'ın golüyle ve Newcastle karşısında (7-2) yine Raphinha'nın golüyle.

Diğer maçlarda ise Barcelona geriye düşerek başladı: Paris Saint-Germain karşısında (4-2) Doué'nin golüyle, Galatasaray karşısında (1-4) Barış Alper'in golüyle, Atlético Madrid ile ilk maçta (0-2) Julián Álvarez'in golüyle, Newcastle karşısında (1-1) Barnes'ın golüyle, Kopenhag karşısında (4-1) Dadason'un golüyle, Slavia Prag karşısında (2-4) Kušej'in golüyle, Eintracht Frankfurt karşısında (2-1) Knauff'un golüyle, Chelsea karşısında (3-0) Koundé'nin kendi kalesine attığı golle ve Brugge karşısında (3-3) Tresoldi'nin golüyle.

Kalesini gole kapatamadığı 18 maç

Kötü başlangıçlar istatistiği yeterli değilmiş gibi, savunmadaki felaket bundan da büyük. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 18 maçta gol yedi; bu olumsuz seri, iki sezon önceki çeyrek finalde Borussia Dortmund karşısındaki ilk maçtan (4-0) bu yana kırılamadı ve takımın Avrupa'da kalesini gole kapattığı son maç da buydu.

Bu seri boyunca Barcelona'nın kalesi şu maçlarda gol gördü: Olympiakos (6-1), Paris Saint-Germain (1-2), Newcastle (1-2), destansı 2015 yarı finalinde Inter (3-3 ve 4-3) ve çeyrek final rövanşında Dortmund (3-1).

Aston Villa karşısında kaleyi gole kapatmak neredeyse imkânsız bir görev olacak; zira İngiliz ekibi turnuvadaki ilk üç maçında 12 gol attı ve ateşli bir hücum gücüne sahip.