Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kurası 29 Ağustos Perşembe günü TSI 19:00'da Monaco'da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar 17-18 Eylül arihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi kurasının Türkiye'de beIN SPORTS, TRT Spor ve Eurosport'tan naklen yayınlanması bekleniyor. Kurayı internetten izlemek isteyenler UEFA'nın resmi internet sitesini de ziyaret edebilir.
Hangi takımlar katılacak?
Şampiyonlar Ligi grup etabında toplamda 32 takım olacak. 2019-2020 sezonuda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde sadece Galatasaray temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar şu şekilde:
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia
İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur
İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta
Almanya: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig
Fransa: Paris St. Germain, Lyon, Lille
Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskva
Belçika: Genk
TÜRKİYE: GALATASARAY
Avusturya: Salzburg
(Bu takımlara play-off turu sonucunda 6 takım daha eklenecek)
Galatasaray kuraya hangi torbadan katılacak?
Şu anda yalnızca 1. torba takımları kesinleşmiş durumda. Galatasaray play-off turunda alınacak sonuçlara göre 3. veya 4. torbada yer alacak. Ancak Sarı Kırmızılılar'ın 4. torbada yer alma ihtimali oldukça yüksek.
1. Torba:
Liverpool (Son şampiyon)
Chelsea (UEFA Avrupa Lig şampiyonu)
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern München
Zenit
Şampiyonlar Ligi fikstürü
17/18 Eylül: grup etabı, birinci hafta maçları
1/2 Ekim: grup etabı, ikinci hafta maçları
22/23 Ekim: grup etabı, üçüncü hafta maçları
5/6 Kasım: grup etabı, dördüncü hafta maçları
26/27 Kasım: grup etabı, beşinci hafta maçları
10/11 Aralık: grup etabı, altıncı hafta maçları
16 Aralık: son 16 kura çekimi
18/19/25/26 Ocak: son 16 ilk maçları
10/11/17/18 Mart: son 16 rövanş maçları
20 Mart: çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
7/8 Nisan: çeyrek final ilk maçları
14/15 Nisan: çeyrek final rövanş maçları
28/29 Nisan: yarı final ilk maçları
5/6 Mayıs: yarı final rövanş maçları
30 Mayıs: final – Atatürk Olimpiyat Stadı