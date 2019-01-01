Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupları kuraları ne zaman çekilecek? Saat kaçta ve hangi kanalda olacak? Şampiyonlar Ligi fikstürü. Detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kurası 29 Ağustos Perşembe günü TSI 19:00'da 'da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar 17-18 Eylül arihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kurasının 'de beIN SPORTS, TRT Spor ve Eurosport'tan naklen yayınlanması bekleniyor. Kurayı internetten izlemek isteyenler UEFA'nın resmi internet sitesini de ziyaret edebilir.

Hangi takımlar katılacak?

Şampiyonlar Ligi grup etabında toplamda 32 takım olacak. 2019-2020 sezonuda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde sadece temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlar şu şekilde:

İspanya: , , Atlético Madrid,

İngiltere: , , , Hotspur

İtalya: , , ,

: Bayern München, , ,

: Paris St. Germain, ,

: , Lokomotiv Moskva

:

:

: Genk

TÜRKİYE: GALATASARAY

: Salzburg

(Bu takımlara play-off turu sonucunda 6 takım daha eklenecek)

Galatasaray kuraya hangi torbadan katılacak?

Şu anda yalnızca 1. torba takımları kesinleşmiş durumda. Galatasaray play-off turunda alınacak sonuçlara göre 3. veya 4. torbada yer alacak. Ancak Sarı Kırmızılılar'ın 4. torbada yer alma ihtimali oldukça yüksek.

1. Torba:

Liverpool (Son şampiyon)

Chelsea (UEFA Avrupa Lig şampiyonu)

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

Zenit

Şampiyonlar Ligi fikstürü

17/18 Eylül: grup etabı, birinci hafta maçları

1/2 Ekim: grup etabı, ikinci hafta maçları

22/23 Ekim: grup etabı, üçüncü hafta maçları

5/6 Kasım: grup etabı, dördüncü hafta maçları

26/27 Kasım: grup etabı, beşinci hafta maçları

10/11 Aralık: grup etabı, altıncı hafta maçları

16 Aralık: son 16 kura çekimi

18/19/25/26 Ocak: son 16 ilk maçları

10/11/17/18 Mart: son 16 rövanş maçları

20 Mart: çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

7/8 Nisan: çeyrek final ilk maçları

14/15 Nisan: çeyrek final rövanş maçları

28/29 Nisan: yarı final ilk maçları

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5/6 Mayıs: yarı final rövanş maçları

30 Mayıs: final – Atatürk Olimpiyat Stadı