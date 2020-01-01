"Şampiyonlar Ligi kupası, son şampiyonu yenen takıma verilmeli"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Liverpool'u eledikleri için Şampiyonlar Ligi kupasının kendilerine verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Başkanı Enrique Cerezo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin tamamlanamaması halinde son 16 turunda 'u eledikleri için kupanın kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi.

Cerezo, Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, Şampiyonlar Ligi'nin devam etmemesi halinde kendi çözümlerini açıkladı:

"Koronavirüs nedeniyle turnuvanın oynanmayacağını düşünürsek kupa, son şampiyonu yenen takıma verilmeli. Hala kalan maçlar var. UEFA'nın turnuvayı tek bir şehirde oynatmak istediğinin farkındayız ancak henüz hiçbir şey belli değil."

Daha fazla takım

Atletico Madrid daha önce 2014 ve 2016 yıllarında Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış ancak kupaya uzanamamıştı.