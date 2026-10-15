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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Şampiyonlar Ligi istatistikleri: Geri dönüşlerin tarihi kralı Real Madrid, Barcelona ikinci

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Real Madrid - RB Leipzig
RB Leipzig
Şampiyonlar Ligi
Roma - Real Madrid
Roma
Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Bayern Münih - RB Leipzig
Bayern Münih
Bundesliga
Bayern Münih - Arsenal
Arsenal
M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Como - M. United
Como
M. United
İspanya
Almanya
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Fransa
İngiltere

Real Madrid, Roma karşısında uzaklardan döndü

Real Madrid, 1992 yılında bugünkü formatıyla başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geriye düştükten sonra en fazla galibiyet elde eden kulüpler listesindeki liderliğini pekiştirdi. Dün akşam İtalya'nın başkentindeki Olimpico Stadı'nda oynanan ve organizasyonun ikinci haftası kapsamında yer alan müsabakada Roma'yı 4-3 yenen İspanyol ekibi, bu alandaki galibiyet sayısını 38'e yükseltti.

Bu zaferle birlikte Kraliyet ekibi, ilk haftada Inter'i de 2-1 yenerek ilk iki haftada puan kaybı yaşamadı.

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Real Madrid önde olsa da Barcelona, United'ın cevheri için yarıştan çekilmedi

İstatistik şirketi "Squawka"nın verilerine göre, 34 galibiyetle ikinci sırada yer alan Barcelona'nın bu kategorideki son zaferi, geçtiğimiz salı günü aynı hafta kapsamında Galatasaray'ı 4-1 yendiği karşılaşmada geldi.

Manchester City 27 galibiyetle üçüncü, Manchester United 25 galibiyetle dördüncü, Bayern Münih ise 24 galibiyetle beşinci sırada bulunuyor.

Juventus 17 galibiyetle altıncı sırada yer alıyor; onu 16 ile Paris Saint-Germain, 14 ile Liverpool ve 13 ile Atletico Madrid takip ediyor. Chelsea, Galatasaray ve Shakhtar Donetsk ise geriye düştükten sonra kazandıkları 11 maçla onuncu sırayı paylaşıyor.

Roma karşısında 3-1 geride olan Madrid ekibi, yalnızca 8 dakika içinde üç gol buldu. Carlos Espi 82. dakikada Madrid'in ikinci golünü kaydetti, Endrick 85. dakikada eşitliği sağladı, Antonio Rüdiger ise 90. dakikada galibiyet golünü atarak maça damgasını vurdu.

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