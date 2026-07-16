Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir sürpriz… 2026 Dünya Kupası finalinde en çok temsil edilen kulüp hangisi?

Önümüzdeki Pazar günü, tüm dünyanın gözü, New Jersey’de İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek olan Dünya Kupası final maçına çevrilecek.

"Marca" gazetesi, finalde oynama şansı olan 52 oyuncuya (her takımın kadrosunda 26'şar oyuncu) bakıldığında, İspanya Ligi oyuncularının hakimiyetinin göze çarptığını belirtti.

Bu oyuncuların 24'ü, yani yaklaşık yarısı İspanya'da forma giyiyor; sadece 13 oyuncuyla temsil edilen İngiltere Premier Ligi'ne bakıldığında bu üstünlük daha da belirgin hale geliyor.

Birçok ilginç gerçek var... Arjantin'de oynayan sadece üç oyuncu var: Otamendi, Montiel ve Leandro Paredes.

Finalde Atlético Madrid ve Barcelona’nın temsili dikkat çekicidir; Diego Simeone’nin takımı, Arjantin milli takımı (5) ve İspanya milli takımı (4) arasında dağılmış 9 oyuncuyla finalde en fazla temsil edilen takımdır.

En fazla oyuncu katkısı sağlayan ikinci kulüp ise Barcelona; ancak bu kulübün hikâyesi farklı... Sekiz oyuncusunun tamamı doğrudan Luis de la Fuente’nin kadrosunda yer alıyor.

Bu iki dev kulübün ardından, birkaç kulüp daha her biri üçer oyuncuyla temsil ediliyor: Arsenal’de üç İspanyol oyuncu (Zubimendi, Raya ve Merino), Athletic Bilbao da üç oyuncuyla (Onaï Alonso, Laporte ve Nico) yer alıyor; Tottenham Hotspur ise Premier Lig’deki felaket sezonuna rağmen üç oyuncuya (Boro, Kote ve Senesi) sahip.

Daha az temsil edilen diğer takımlar arasında Inter Miami (Messi ve De Paul), River Plate (Otamendi ve Montiel), Marsilya (Roulet ve Facundo Medina) ve Liverpool (McAllister ve Víctor Muñoz) bulunuyor.

Buna karşılık, çoğu takım Dünya Kupası’nın en önemli maçında sadece bir oyuncuyla yer alıyor: Aston Villa’dan Depo, Manchester United’dan Lisandro Martínez, Lyon’dan Tagliafico, Boca Juniors’tan Paredes, Chelsea’den Enzo Fernández, Strasbourg’dan Barco, Bayer Leverkusen’den Palacios, Como’dan Nico Baz, Real Betis’ten Luu Celso, Juventus’tan Nicolás González, Inter Milan'dan Lautaro Martínez, Palmeiras'tan José Manuel López, Real Madrid'den Cocorilla, Manchester City'den Rodri, Paris Saint-Germain'den Fabián Ruiz, Crystal Palace'tan Perimi, Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal ve Celta Vigo'dan Borja Iglesias.

Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının zayıf temsili

Bu seçkin oyuncular listesiyle ilgili en dikkat çekici gerçeklerden biri, dünyanın en iyileri olması gereken Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının Dünya Kupası final kadrosunda sınırlı sayıda temsil edilmesidir.

Son on Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımlara bakıldığında, bu takımların toplamda sadece beş oyuncuyla temsil edildiği görülüyor: Liverpool’dan 2 oyuncu (Mac Allister ve Victor), Paris Saint-Germain’den Fabián, Real Madrid’den Cocorela, Manchester City’den Rodri ve Chelsea’den Enzo.