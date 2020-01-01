Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Statü gereği grup birincileri ile grup ikincilerinin eşleştiği ve aynı ülkenin takımlarınının yanı sıra aynı gruptan çıkan takımların birbirine rakip olamadığı turda Barcelona - PSG eşleşmesi dikkat çekiyor.
Devler Ligi son 16 turunda ilk maçlar 16/17 ve 23/24 Şubat, rövanş maçları ise 9/10 ve 16/17 Mart tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu
|Bayern Münih
|Chelsea
|Liverpool
|Juventus
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Barcelona
|PSG
|Borussia Dortmund
|Real Madrid