Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu

Goal
Son güncelleme
Yorum()
champions_league
(C)Getty Images
Grup aşaması tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri İsviçre'de yapılan kura çekimiyle belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Statü gereği grup birincileri ile grup ikincilerinin eşleştiği ve aynı ülkenin takımlarınının yanı sıra aynı gruptan çıkan takımların birbirine rakip olamadığı turda Barcelona - PSG eşleşmesi dikkat çekiyor.

Haberin devamı aşağıda

Devler Ligi son 16 turunda ilk maçlar 16/17 ve 23/24 Şubat, rövanş maçları ise 9/10 ve 16/17 Mart tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu

    B. Mönchengladbach

    Manchester City

    Lazio

    		 Bayern Münih

    Atletico Madrid

    		 Chelsea

    RB Leipzig

    		 Liverpool

    Porto

    		 Juventus

    Barcelona

    		 PSG

    Sevilla

    		 Borussia Dortmund

    Atalanta

    		 Real Madrid

    Kapat