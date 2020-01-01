Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu

Grup aşaması tamamlanan Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri İsviçre'de yapılan kura çekimiyle belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Statü gereği grup birincileri ile grup ikincilerinin eşleştiği ve aynı ülkenin takımlarınının yanı sıra aynı gruptan çıkan takımların birbirine rakip olamadığı turda - PSG eşleşmesi dikkat çekiyor.

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Devler Ligi son 16 turunda ilk maçlar 16/17 ve 23/24 Şubat, rövanş maçları ise 9/10 ve 16/17 Mart tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Daha fazla takım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde: