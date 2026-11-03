UEFA'nın resmî kadro listesine göre Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü Bayern, salı akşamı (20.45) Rojiblancos ile oynayacağı maç öncesinde üç yeni oyuncuyu B listesi üzerinden Şampiyonlar Ligi kadrosuna ekledi.

Bu isimler, Bayern altyapısından Jannis Bärtl, Erblin Osmani ve Noah Codjo-Evora. Üçü de bu sezon Bayern'in Şampiyonlar Ligi maç kadrosunda henüz yer almadı ancak artık teorik olarak herhangi bir maç için kadroya çağrılabilirler.

UEFA'nın kadro listesi, maç günü kadrosuyla karıştırılmamalı. Oyuncuların resmî Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alması, teknik direktörün karar vermesi hâlinde bundan sonraki maçlar için çağrılabilmelerine imkân tanıyor. Bärtl, Osmani ve Codjo-Evora da Münih ekibinin şu anda yaşadığı ciddi sakatlık sorunları nedeniyle bu kadroya alındı.

Bayern, Atletico karşısında birçok as oyuncusundan yoksun olacak. Jamal Musiala (kas lifi yırtığı), Luiz Diaz (kas demeti yırtığı), Serge Gnabry (kas sakatlığı), Ismael Saibari (sindesmoz bağı yırtığı) ve Bara Ndiaye (apandis ameliyatı) forma giyemeyecek.

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Manuel Neuer (ayak sakatlığı), pazartesi günü yolculuk öncesinde takımla ilk antrenmanına çıktı ve Madrid'e gitti. Ancak oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Cumartesi günü Bundesliga'daki zirve maçında tedbir amacıyla oyundan alınan Michael Olise de kadroda yer alıyor.

Geçici teknik direktör Aaron Danks, pazartesi akşamı Madrid'de yaptığı açıklamada iki oyuncunun da Atletico karşısında "oynayabilecek durumda" olduğunu söyledi: "Sadece ilk 11'de başlayabilecekler mi, yoksa yedek kulübesinden mi gelecekler, buna bakmamız gerekiyor." Spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ise daha önce Olise için şunları söylemişti: "Aramızda olması olumlu çünkü o, bize her zaman katkı sağlayan olağanüstü bir oyuncu. Ancak sakatlığının uzun süreli hâle gelmesi riskinden de kaçınacağız."

Altyapı oyuncuları Atletico Madrid karşısında forma giyecek mi?

Üç genç oyuncudan hiçbiri Atletico maçının nihai kadrosuna giremedi. Buna karşılık Bärtl, Osmani ve Codjo-Evora'nın da yer aldığı B listesi üzerinden kadroya alınan Tim Binder, sürpriz biçimde maç günü kadrosunda yer buldu.

Bayern, üç Şampiyonlar Ligi maçının ardından hâlâ yenilgisiz. Ancak Arsenal FC ve Viking FK ile berabere kalarak iki kez puan kaybetti. Münih ekibi, beş puanla 14. sırada yer alıyor.