NEC, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına ulaşmayı başaramadı. Geçen haftaki 1-3’lük yenilginin ardından Norveç’te FK Bodø/Glimt’e 3-0 mağlup oldu. Dick Schreuder’in ekibi şimdi Avrupa Ligi’ne düşüyor.

Konuk ekip gerçekten de felaket bir başlangıç yaptı. Gonzalo Crettaz, ceza sahası dışında elle oynadı ve hakem Michael Oliver tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Yedek kaleci Nikolas Polster oyuna girmek zorunda kalırken, Kaj Sierhuis’in ise açıkça mutsuz bir şekilde kenara geldiği görüldü.

Ev sahibi ekip, bir oyuncu fazlasıyla oyuna hükmetti ancak ilk yarıda golü bulamadı. Bunda en büyük pay, yaptığı birkaç şık kurtarışla Bodø/Glimt’in skor üretmesini engelleyen Polster’in başarılı kaleciliğiydi. Uzatma dakikalarında, kısa süre önce Feyenoord’da forma giyen Fredrik André Bjørkan, Norveç ekibinin hızlı gelişen atağı sonrası ağları havalandırdı.

İlk yarının uzatma bölümünün ilerleyen anlarında Sondre Auklend farkı ikiye çıkardı ve böylece NEC’nin Şampiyonlar Ligi’ne ulaşma görevi imkansız hale geldi.

İkinci yarının ardından Norveç topraklarında çok fazla şey yaşanmadı. NEC yine denedi, ancak gerçekten tehlike yaratmayı başaramadı. Bodø/Glimt rahat avantajdan memnundu ve Nijmegen ekibinin savunmasındaki boşlukları sabırla aradı. Deveron Fonville topu kendi ağlarına gönderince NEC için işler daha da kötüleşti.

Böylece Şampiyonlar Ligi bileti Norveç ekibinin eline geçti. NEC bu sezon Avrupa Ligi macerasıyla yetinmek zorunda kalacak.