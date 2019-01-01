Şampiyonlar Ligi H Grubu değerlendirmesi: Chelsea'ye kim eşlik edecek?

Şampiyonlar Ligi'nin seyir zevki en yüksek olması beklenen grubunda Chelsea, Lille, Ajax ve Valencia yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda bir adım önde gözükse de, hiçbir sonucun bizi şaşırtmayacağı bir tablo ile karşı karşıyayız

FIFA’nın verdiği ceza sebebiyle transfer döneminde eli kolu bağlanan Chelsea, akademi oyuncularının önderliğinde göze hoş gelen bir futbol sergiliyor. Geçtiğimiz sezonu Aston Villa’da geçiren Tammy Abraham ve Derby County forması giyen Mason Mount, mavilerin hücum gücünün temelini oluşturuyor. Chelsea’nin bu sezon Premier Lig’de attığı 11 golün 10’unu bu iki oyuncunun ayağından bulan İngiliz ekipte, diğer golü de bir başka akademi oyuncusu Fikayo Tomori kaydetti. Ancak attığı gol sayısı kadar kalesinde gol gören Chelsea’de teknik direktör Frank Lampard, bu sorunu çözebilirse İngiliz ekip grubu rahatça lider bitirecektir.

Yusuf Yazıcı’nın transferiyle ilgiyi üzerine çeken temsilcisi ’in önündeki en büyük engel deplasman maçlarındaki kötü performansı olarak gözüküyor. Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik’in de formasını giydiği Fransız kulüp, ’a kaptırdığı Nicolas Pepe’nin yerini doldurmuşa benziyor. Charleroi’dan transfer edilen 21 yaşındaki Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 5 maçta attığı 5 gol ile yıldızını şimdiden parlattı. Nijeryalı oyuncu, eğer Jonathan Bamba, Jonathan Ikone ve Yusuf Yazıcı’dan gerekli katkıyı alırsa gruptan çıkmak için büyük bir şansı olacaktır.

Turnuvanın son yarı finalisti ise Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong ve Lasse Schöne’yi kaybetse de sezona 5 maçta alınan 13 puan ve atılan 19 gol ile başladı. Dusan Tadic, Hakim Ziyech ve Klaas-Jan Huntelaar’ın skor yükünü çektiği temsilcisi, geçen sezon yakaladığı başarıyı tekrarlayabilecek mi hep beraber göreceğiz. Orta sahadaki önemli isimlerinden Donny van de Beek’i takımda tutmayı başaran ve Quincy Promes eklemesini yapan Ajax’ın işi hiç de kolay olmayacak ama bu gençlerin hiçbir zaman vazgeçmediğine en net şekilde şahit olduk. Bir peri masalı daha neden olmasın?

Güç farkının çok olmadığı dört takımın bulunduğu bu grupta , Kevin Gameiro – Gonçalo Guedes – Rodrigo – Dani Parejo dörtlüsünün ayağına bakıyor. Bu tehlikeli isimler beklenen performansı gösterirse İspanyol ekip en azından UEFA biletini almak için uğraşacaktır. karşısında alınan 5-2’lik mağlubiyet dışında sahada kötü bir görüntü çizmeyen Valencia, grupta yenilmeyecek bir takım olmamasının avantajını kullanmaya çalışacaktır.

Grubun yıldız oyuncusu: Tammy Abraham

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UEFA Süper Kupa finalinde kaçırdığı penaltı sonrasında yıkılan o çocuk, Premier Lig’de adeta aslan kesildi. Kendi bulan Tammy Abraham, grubun en büyük favorisi Chelsea’nin en önemli silahı olarak H Grubu’nda ön plana çıkan oyuncu olmayı da hak ediyor.

Kilit maç | 27 Kasım 2019: Lille - Ajax

Chelsea’nin son maça kalmadan gruptan çıkmayı garantileyeceğini düşünürsek, İngiliz ekibe eşlik edecek takımın bu maçın ardından belirlenmesi normal sonuç olacaktır.