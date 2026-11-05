Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Slavia Prag’ı 2-1 yendikleri maçta takımının “standartlarımızın son derece uzağında” kaldığını kabul etti. Şampiyonlar Ligi’nde üç puanı almalarına rağmen Arteta, ikinci yarıdaki endişe verici performans düşüşünün tüm sorumluluğunu üstlendi.

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Arteta performanstaki keskin farktan rahatsız

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımının Slavia Prag karşısında aldığı 2-1'lik Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından samimi değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıdaki oyundan memnun olsa da İspanyol teknik adam, Arsenal'in devre arasından sonra kontrolü kaybetmesinden büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

Arteta, "Birbirinden çok farklı iki yarı vardı. İlk yarıda yoğunluk, tempo, kalite ve ne yapmamız gerektiği konusundaki netlik açısından gerçekten çok yüksek seviyede oynadık... Çok etkiliydik. Üç, dört veya beş gol atmalıydık" dedi.

Teknik direktör, "İkinci yarının en başından itibaren standartlarımızdan, temel prensiplerimizden, oyun anlayışımızdan ve kaçınmamız gerektiğini konuştuğumuz her şeyden son derece uzaktık" diye ekledi.

İkinci yarıdaki düşüşün tüm sorumluluğunu üstlendi

Slavia, ikinci yarıda 17 şut çekti. Bu, Arteta yönetimindeki Arsenal'in bir Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya kaldığı en yüksek şut sayısına eşitti. Teknik direktör, oyundaki taktiksel gerilemeyi doğrudan ele alarak, "Bu çok büyük bir ders ve ikinci yarıdan ders çıkaracağız" dedi.

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"Pek çok etken var ama bunları gerekçe olarak göstermeyi sevmiyorum... İkinci yarıdaki düşüşün tüm sorumluluğunu üstleniyorum."

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Ezri Konsa'nın erken oyundan alınmasına da değinen Arteta, "Son birkaç haftada çok fazla maç oynadı ve bazı sorunları vardı. Bu yüzden onu oyundan çıkarmaya karar verdik" dedi.

Raya'nın kurtarışlarını ve Gyokeres'in katkısını vurguladı

Arteta, kaleci David Raya'yı maçın son bölümündeki kritik kurtarışları için överken beklediklerinden çok daha fazla müdahalede bulunmak zorunda kaldığını kabul etti. "Kalitesini yine göstermesi gerekti, hem de beklediğimizden çok daha fazla... Ama bizi endişelendiren, bundan önce yaşananlar" dedi.

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Öte yandan teknik direktör, Viktor Gyokeres'in gol ve asistle verdiği katkıyı övdü: "Gerçekten çok iyiydi... Bunu çok iyi yaptı. Sadece asisti ve golüyle değil, takımla kurduğu güçlü bağla da."

Arteta, "Bu onun için gerçekten harika bir haber çünkü böyle bir performansa çok ihtiyacı vardı" diye ekledi.

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Avrupa'daki uyarının ardından gözler lige çevrildi

Performansa ilişkin endişelere rağmen Arsenal, Çekya'nın başkentinden dört maçta topladığı 10 puanla döndü ve Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yerleşti.

Arteta, lig maçları yeniden başlarken ikinci yarıdaki oyunu takımına ders çıkarması için önemli bir fırsat olarak değerlendirecek.

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Arsenal, millî aradan önce üst üste beşinci lig galibiyetini almak için cumartesi günü Premier League'de Hull City'yi ağırlayacak.