Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan şarkıcı Camila Cabello, performansı öncesi heyecandan elbisesine işediğini açıkladı
Şarkıcı Camila Cabello, Paris'teki Stade de France'da Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi gösterdiği muhteşem performansın ardından haberlerde yer almaya devam ediyor.
Paris'teki performansından birkaç gün sonra Camila; performansını, kostümlerini ve koreografisini görebileceğiniz şekilde sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Ancak bir paylaşımında şarkıcı bir itirafı takipçileriyle paylaştı. Samimiyeti ve dürüstlüğüyle büyük ilgi gördü.
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Cabello, performansının heyecanıyla elbisesine biraz işediğini açıkladı. Yaklaşık 500.000 beğeni alan gönderiyi binlerce hayran da yorumlara boğdu.
Camilla, "Uefa finalinin açılış töreni" mesajını paylaştı. "Bu çok heyecan vericiydi, kıyafetime biraz işedim."
Cabello'nun performansı
Camila Cabello, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde göz kamaştırıcı bir performans sergilerken Stade de France'a biraz geç geldi.
Küba asıllı Amerikalı sanatçı, Liverpool taraftarlarının stada girmesiyle ilgili sorunlar çıkınca finaldeki gecikmeden etkilendi.
Camila'nın performansı çok renkli ve harika bir koreografi içeriyordu. "Senorita" şarkısıyla başladı, ardından "Bam bam" ile devam etti ve "Don't go yet" ile sona erdi.
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