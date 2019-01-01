Şampiyonlar Ligi finalinde kimler oynamayacak? İşte Tottenham ve Liverpool'un eksik listesi

Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan Tottenham ve Liverpool'da sakatlığı bulunan oyuncuların son durumu merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım sürerken iki finalist, ile da son hazırlıklarını yapıyor. Cezalı oyuncunun bulunmadığı maç öncesi şüphesiz en kritik konu da sakatlıklar...

Tottenham'da Davinson Sanchez, Harry Kane ve Jan Vertonghen; Liverpool'da ise Naby Keita ve Roberto Firmino'nun son durumları merak ediliyor.

Tottenham'da eksik var mı?

Tottenham'da hafif sakatlıkları Jan Vertonghen ve Davinson Sanchez'in oynaması beklenirken sakatlıktan kurtulan Harry Kane de kendi durumu hakkında açıklama yaptı. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymeye hazır olduğunu ancak son kararı menajer Mauricio Pochettino'nun vereceğini ifade etti.

Liverpool'da eksik var mı?

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Keita'nın final maçında oynama ihtimalinin olmadığını açıkladı. ile oynanan yarı final rövanş maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Roberto Firmino'nun ise durumunun iyi olduğunu ve sahadaki yerini alacağını söyledi.