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(191227) -- BEIJING, Dec. 27, 2019 -- File photo taken on June 1, 2019 shows players of Liverpool celebrating their championship on the podium after the UEFA Champions League final match between two British teams Liverpool and Tottenham Hotspur in Madrid, Spain. On June 1, Liverpool won an all-English UEFA Champions League final, beating Tottenham Hotspur 2-0 to win the title for the sixth time. The Reds had last won Europe s premier club tournament in 2005, when they beat AC Milan on penalties following an epic 3-3 draw after extra-time. Continuing their stellar 2019, Liverpool then clinched the FIFA Club World Cup title for the first time after beating Copa Libertadores winners Flamengo 1-0 on December 21. )TOP 10 WORLD SPORTS NEWS EVENTS IN 2019 TOP 10 WORLD SPORTS NEWS EVENTS IN 2019 GuoxQiudaImago
Jeroen van Poppel

Çeviri:

Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan oyuncu, henüz 31 yaşında futbolu bıraktı

D. Origi

Divock Origi, Pazartesi günü profesyonel futbol kariyerine resmi olarak son verdi. 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Mayıs 2023'ten bu yana hiçbir resmi maçta forma giymemişti ve geçen kış AC Milan'dan ayrıldığından beri kulüpsüzdü.

Origi, The Players Tribune'de Şampiyonlar Ligi kupasıyla çekilmiş bir fotoğrafın yanında, "Bir oyuncu olarak bu spordaki hedefime ulaştım" diye yazdı. "En büyük sahnelerde oynayarak ve en önemli ödülleri kazanarak çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim." Ayrıca ailesine, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve taraftarlarına destekleri için teşekkür etti.

Veda mektubunda Origi, 2014 Dünya Kupası'ndaki çıkışına değiniyor. O zamanlar 19 yaşında olan forvet, Rusya'ya karşı galibiyet golünü atarak Belçika'nın son 16 turuna yükselmesini sağlamıştı. Böylece, Belçika'nın Dünya Kupası tarihindeki en genç golcüsü olmuştu.

Turnuvadan kısa bir süre sonra Origi, Liverpool ile sözleşme imzaladı ve burada taraftarların gözdesi haline geldi. Çoğu zaman ilk 11'de yer almamasına rağmen, önemli gollerle adını duyurdu. 2018/19 Şampiyonlar Ligi kampanyasındaki rolü çok önemliydi: FC Barcelona'ya karşı oynanan tarihi yarı finalde (4-0) attığı iki golün ardından, Tottenham Hotspur'u 2-0 yendikleri finalde de gol attı.

Origi, 2018'de Wolverhampton Wanderers'a transfer olmaya çok yakın olduğunu açıkladı. Sonunda Anfield'da kaldı ve bu kararı birkaç ay sonra Şampiyonlar Ligi zaferiyle ödüllendirildi. Belçikalı oyuncuya göre, bu kararda inancı önemli bir rol oynadı.

Kariyerinin son yılları ise çok daha az başarılı geçti. Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Origi, AC Milan'da başarılı olamadı ve Nottingham Forest'ta geçirdiği kiralık dönem de durumu değiştirmedi. Aralık ayından beri kulüpsüzdü.

Yine de 32 kez milli olan oyuncu, kariyerine memnuniyetle bakıyor. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Kupası ve Lig Kupası'nı kazandı. Şimdi Origi, moda, girişimcilik ve kendi oyuncu menajerlik ajansına odaklanmak istiyor. "Başardığınız her şeye pişmanlık duymadan bakabildiğinizde, veda etme zamanının geldiğini anlarsınız," diye bitirdi.

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