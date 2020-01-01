Şampiyonlar Ligi finali ve Milan derbisi, 2019'da en çok izlenen DAZN içerikleri arasında

UEFA'nın amiral gemisi Şampiyonlar Ligi, 2019'da en çok izlenen 10 DAZN içeriği arasında çoğunluğu elde etse de birinci sırada boks maçı yer aldı.

Boksun küresel canlanmasıyla geçen bir yılda ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ve Andy Ruiz Jr. arasındaki rövanş maçı 2019 Dazn müsabakaları içinde en fazla izlenen maç oldu.

Top 10 listesinde büyük futbol maçları hakimiyet kurarken 2019 Yılın Boksörü Canelo Alvarez ve KSI'ın maçlarının yanı sıra Logan Paul'ün profesyonel boks sahnesine çıkış maçı da yer aldı. Totalde 107 müsabaka, yıl boyunca 1 milyon izlenmeyi aşmayı başardı.

2019'da en çok izlenen 10 DAZN içeriği

Sıralama Müsabaka Tarih 1 Ruiz - Joshua II 7 Aralık 2019 2 UEFA Şampiyonlar Ligi finali: - 1 Haziran 2019 3 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali: Liverpool - 7 Mayıs 2019 4 Canelo - Kovalev 2 Kasım 2019 5 KSI vs Logan Paul II 9 Kasım 2019 6 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı: Tottenham - 1 Ekim 2019 7 : AC - 21 Eylül 2019 8 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali: - Tottenham 8 Mayıs 2019 9 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali: Barcelona - Liverpool 1 Mayıs 2019 10 Canelo - Jacobs 4 Mayıs 2019

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*Top 10 listesi, müsabaka başına bir dakikadan fazla canlı ve isteğe bağlı yayınların sayısına dayanır.

Spor müsabakalarının doğrusal yayından OTT medya servislerine (internet) geçmesinden bu yana DAZN, 2018’de elde edilen 256 milyon yayın saatinde yüzde 98 artış görerek 2019 yılında yarım milyar izlenme saati ile (507 milyon) rekor bir tüketime ulaştı.

DAZN'daki en popüler spor dalları hangileri?

Sıralama Spor dalı İzlenme (saat) 1 Futbol 314.6 milyon 2 Beyzbolk 38.1 milyon 3 Motor sporları 37.9 milyon 4 Amerikan futbolu 37.2 milyon 5 Boks 22.6 milyon

DAZN içerikleri hangi araçlarla izlendi?

Sıralama Spor dalı Yüzdelik kullanım 1 Mobil %26 2 Uydu alıcısı %23 3 Akıllı TV %21 4 Masaüstü bilgisayar %17 5 Oyun konsolu %13

DAZN, küresel anlamda en hızlı gelişen en büyük spor yayın sunucusudur. 2016’da yayın hayatına başlamasından bu yana DAZN, 4 kıtada 9 ülkede ( , , Kanada, , İtalya, , İspanya, İsviçre, ) yayın yapıyor.