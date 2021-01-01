Şampiyonlar Ligi finali Manchester City - Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak olan Manchester City - Chelsae maçı 29 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi kupası sahibini buluyor.

İngiliz temsilcileri Manchester City ve Chelsea, Devler Ligi kupasını müzesine götürmek için mücadele edecek. İki ekibin karşı karşıya geleceği dev final 29 Mayıs'ta Porto'nun Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

Manchester City - Chelsea maçı hangi kanalda?

Manchester City - Chelsea karşılaşması 29 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Chelsea ise finali kazanması halinde müzesine ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını götürecek.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Foden, Silva, Mahrez, De Bruyne, İlkay

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, James, Kovacic, Chelwell, Kante, Havertz, Mount, Werner

Manchester City - Chelsea rekabeti

Manchester City ile Chelsea şimdiye kadar 163 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 57'sini Manchester City kazanırken, 66 maçta ise kazanan taraf Chelsea oldu. 40 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Manchester City ve Chelsea bu sezon ikisi lig biri FA Cup olmak üzere üç kez karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı Manchester City, Etihad Stadyumu'ndaki maçı ise Chelsea kazandı.

FA Cup'ta oynana karşılaşmayı da yine Chelsea 1-0'lık skorla kazanmıştı.