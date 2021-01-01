Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? UEFA açıkladı

UEFA, İngilizlerin Şampiyonlar Ligi finalini İngiltere'de oynama isteklerine karşı çıktı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ve Chelsea, rakiplerini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacak final öncesi İngilizler karşılaşmanın koronavirüs tedbirlerinden dolayı Aston Villa'nın stadı Villa Park'ta oynanmasını istedi.

UEFA'dan açıklama

Avrupa futbolunun patronu UEFA, konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.

"UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek. Türkiye'deki 17 Mayıs'a kadar olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağına dair güvence aldık.

"UEFA, maçın güvenli bir şekilde oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel ile ulusal otoritelerle yakın çalışmaya devam ediyor.

"Maça alınacak taraftar kapasitesi, seyahat ve bilet detaylarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler hafta sonuna kadar açıklanacak."

Türkiye'ye kaç taraftar gelecek?

Final maçının biletleriyle ilgili detaylar Cuma günü açıklanacak. Hem Manchester City, hem de Chelsea'nin 4.000'er taraftarının final maçına gelmesi bekleniyor.

Yarı finali nasıl geçtiler?

Manchester City, yarı finalde kupayı geçen yıl finalde kaybeden PSG ile eşleşti. Fransız ekibini 2-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden İngiliz ekibi adını finale yazdırdı.

Chelsea'de ise, Frank Lampard'ın ardından Thomas Tuchel göreve geldi. Maviler'i farklı bir kimliğe sokmayı başaran Alman menajer yönetimindeki Chelsea, Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan takım olan Real Madrid'i 1-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı.