Şampiyonlar Ligi eleme turları ne zaman başlıyor, Başakşehir kaçıncı turdan turnuvaya katılıyor? (2019-2020)

Galatasaray'ın direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ise eleme oynayacak. Eleme turlarının takvii haberimizde...

2018-2019 sezonu sona ererken Avrupa Kupalarına katılacak olan takımlar da belli oldu. İşte gözlerin çevrildiği Şampiyonlar Ligi'nin başlangıç tarihi ve 'in eleme takvimi...

Şampiyonlar Ligi 25 Haziran'da ön eleme turlarıyla başlıyor. Ön eleme turundan sonra sırasıyla 1. tur, 2. tur ve 3. tur maçları oynandıktan sonra play-off turu başlayacak ve tur atlayanlar Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turda başlayacak?

'i ikinci bitiren temsilcimiz Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. turda dahil olacak.

Başakşehir'in ilk maçı 6-7 Ağustos'ta oynanacak.

Lacivert-turuncular bu turu geçerse önce play-off'a katılacak ve ardından play-off'ta başarılı olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tur takvimi ise şöyle;