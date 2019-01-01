Canlı Skorlar
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi eleme turları ne zaman başlıyor, Başakşehir kaçıncı turdan turnuvaya katılıyor? (2019-2020)

Yorum()
Getty Images
Galatasaray'ın direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ise eleme oynayacak. Eleme turlarının takvii haberimizde...

2018-2019 sezonu sona ererken Avrupa Kupalarına katılacak olan takımlar da belli oldu. İşte gözlerin çevrildiği Şampiyonlar Ligi'nin başlangıç tarihi ve Başakşehir'in eleme takvimi...

Şampiyonlar Ligi 25 Haziran'da ön eleme turlarıyla başlıyor. Ön eleme turundan sonra sırasıyla 1. tur, 2. tur ve 3. tur maçları oynandıktan sonra play-off turu başlayacak ve tur atlayanlar Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı turda başlayacak?

Spor Toto Süper Lig'i ikinci bitiren temsilcimiz Başakşehir ise Şampiyonlar Ligi'ne 3. turda dahil olacak.

Başakşehir'in ilk maçı 6-7 Ağustos'ta oynanacak.

Lacivert-turuncular bu turu geçerse önce play-off'a katılacak ve ardından play-off'ta başarılı olması halinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki tur takvimi ise şöyle;

Tur Tarih
Ön eleme turu 25 Haziran / 28 Haziran
Birinci tur 11-10 Temmuz / 16-17 Temmuz
İkinci tur 23-24 Temmuz / 30-31 Temmuz
Üçüncü tur 6-7 Ağustos / 13-14 Ağustos
Play-off turu 20-21 Ağustos / 27-28 Ağustos
Şampiyonlar Ligi 17-18 Eylül

 

 

Mackolik Instagram

Kapat