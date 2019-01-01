Şampiyonlar Ligi E Grubu değerlendirmesi: Lider belli, ikinci kim?

Liverpool, Napoli, Genk ve Salzburg'un yer aldığı grupta ilk 2 sırada kimin olacağını tahmin etmek için müneccim olmanıza lüzum yok.

Son şampiyon , 6. Şampiyonlar Ligi kupasının ardından 2019-20 sezonunda daha da fazlasını hedefleyerek yoluna devam ediyor. Premier Lig'de 5 haftayı geride bırakan Kırmızılar, tüm maçlarını kazanmanın yanı sıra en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını da şimdiden 5'e çıkarmış durumda. Premier Lig şampiyonluğuna duyulan hasreti ve isteği bitirmek isteyen Jürgen Klopp ve ekibi, E Grubu'nu yüksek ihtimalle lider tamamlayacaktır.

Başlıkta sorulan sorunun cevabı, geçtiğimiz sezonda da Liverpool ile aynı grupta yer alan olabilir. Carlo Ancelotti yönetimindeki İtalyan ekip, Kalidou Koulibaly - Kostas Manolas gibi güçlü bir savunma ikilisinin yanı sıra Eljif Elmas, Piotr Zielinski ve Hiving Lozano gibi yetenekli isimlere de sahip. Diğer rakiplerine nazaran daha tecrübeli ve sağlam bir görüntü çizen Napoli, grubu ikinci sırada bitirerek turnuvaya devam edecektir.

Fakat her iki takım da gruptan elini kolunu sallayarak çıkacak değil.

Son 6 sezonda 'da şampiyon olan RB Salzburg, yeni teknik direktörü Jesse Marsch, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden ilk Amerikan çalıştırıcı ünvanına da sahip olacak. Ayrıca Salzburg, 2005'te el değiştirdikten sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. UEFA 'nde 2017-18 sezonunda yarı finale kadar yükselen Avusturya temsilcisi, uzatmalarda 'ya kaybetmişti. Şu ana kadar ligin 11 golle en çok gol atan oyuncusu Erling Braut Haaland, Avrupa arenasında tecrübesi bulunmasa da Salzburg'un en tehlikeli oyuncusu olacak. Grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmaları muhtemel görünüyor.

8 yıldır ilk Ligi şampiyonluğunu kazanan Genk, yeni teknik direktör Felice Mazzu ile birlikte ligde 7 maça çıktı ancak 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 9. Sıralara kadar geriledi. Leandro Trossard'ın 'a transfer olmasıyla hücumda önemli bir kayıp yaşayan Genk'in E Grubu'nda pek fazla şansı bulunmuyor.

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Grubun yıldız oyuncusu: Virgil van Dijk

Liverpool, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu öncesinde de hem kadrosuyla hem de ortaya koyduğu oyunla kademeli olarak dünyanın en iyi takımlarından biri haline geldi. Bu noktaya gelinmesinde en büyük pay elbette ki takımın hücum üçlüsü Salah, Firmino ve Mane'ye ait. Bu üçlü, takımın hiçbir noktada gol sıkıntısı yaşamaması adına en büyük garanti. Ancak birileri gol atarken birileri de gol yenmemesi için sorumluluk almak zorunda. Liverpool savunmasında tek kişilik kadro görevi gören Virgil van Dijk, yeteneği ve oyun tekniğinin yanı sıra çok da güçlü bir lider. Hollandalı futbolcu, kazandığı ve aday gösterildiği ödüllerin hakkını her türlü veriyor ve vermeye de devam edecektir. Grup aşamasında da takımının en kilit ve en önemli oyuncusu rolünü üstlenecektir.

Kilit maç | 27 Kasım 2019 : Liverpool - Napoli

Grupta sondan bir önceki maça kadar Liverpool'un liderlik yolunda yara alma ihtimali düşük. Napoli'nin herhangi bir beraberlik veya mağlubiyet almış olarak bu maça çıkma ihtimali, karşılaşmanın seyir zevkini yükseltebilecek bir etken.