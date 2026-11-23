Lamine Yamal, ayak bileğinden sakatlanması nedeniyle Barcelona'nın Azerbaycan'da Sabah ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak. Genç yıldız, Villarreal karşısındaki geri dönüşe ağrılarıyla oynayarak katkı sağladı ancak sakatlığının ağırlaşmaması için şimdi dinlendirilecek.

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Barcelona'ya Yamal'dan sakatlık darbesi

Barcelona, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan'a yapacağı deplasmanda Yamal'dan yoksun olacak. Ayak bileğinden sakatlanan 19 yaşındaki forvetin Sabah ile oynanacak kritik Avrupa maçında forma giyemeyeceği resmen açıklandı. Kanat oyuncusu, pazar günü Villarreal ile oynanan lig maçı öncesinde sakatlığı için tıbbi müdahale görmüştü.

İlk başta fiziksel durumuna ilişkin endişeler olsa da Yamal, Camp Nou'daki maça ilk 11'de başlayabilecek durumda görüldü. Barcelona'nın geri dönüşle elde ettiği 3-2'lik galibiyette 90 dakikanın tamamında oynadı. Ancak kulübün sağlık ekibi, iyileşmesine yardımcı olmak için hafta ortasındaki Avrupa maçı öncesinde onu dinlendirmeye karar verdi.

Villarreal karşısında olaylarla dolu performans

Son sakatlık durumunun açıklanmasından önce genç oyuncu, Villarreal karşısında olaylarla dolu bir maç geçirdi. Barcelona'nın kendi sahasında beklenmedik biçimde iki farklı geriye düştüğü karşılaşmanın ilk yarısında kritik bir penaltı kaçırdı.

Ancak Yamal, güçlü mentalitesini ortaya koydu ve devre arasının ardından takımının maça ortak olmasında belirleyici rol oynadı. Barcelona'nın ikinci golünü atan Fermín Lopez'e kritik asisti yaptı.

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Ev sahibi takım üç puan için mücadele ederken genç kanat oyuncusu, ikinci yarı boyunca sürekli bir hücum tehdidi oluşturdu. Villarreal savunmacısı Pau Navarro'nun kendi kalesine gönderdiği galibiyet golünde de önemli rol oynadı.

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Yamal'ın etkileyici bireysel sezonu sürüyor

Yamal, Barcelona'da yeni sezona son derece etkileyici bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu, bu sezon kulübü adına çıktığı yalnızca 17 maçta 13 gol atıp 13 asist yaptı.

Hücumdaki bu olağanüstü formu sayesinde geçen ay prestijli Ballon d'Or oylamasında üçüncü sırayı aldı. Bu sezon kulübü ve millî takımı adına tüm kulvarlarda 20 maça ilk 11'de başlayarak son derece istikrarlı bir oyuncu olduğunu da gösterdi.

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Hücum oyuncusu, daha önce millî takım görevindeyken yaşadığı hafif diz sakatlığı nedeniyle İspanya'nın Çekya karşısında kazandığı UEFA Uluslar Ligi maçını kaçırmıştı. Ancak üç gün sonra İngiltere'ye karşı alınan yenilgide sahalara dönmüş ve Barcelona'ya tamamen sağlıklı şekilde katılmıştı.

Bakü deplasmanı için alternatifler hazır

Barcelona, en çok gol katkısı yapan hücum oyuncusunun yokluğunu Bakü'de telafi etmenin bir yolunu bulmak zorunda. Teknik ekibin, Sabah karşısında ilk 11'e alabileceği tanınmış oyunculardan oluşan birkaç seçeneği bulunuyor.

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Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus, Yamal'ın ilk 11'deki yerini almak için güçlü adaylar. Seçilecek oyuncunun, Barcelona'nın tehlikeli hücum hattında Raphinha ve Anthony Gordon ile birlikte görev yapması muhtemel.

Kulüp, hafta ortasındaki zorunlu dinlenme sürecinin ardından Yamal'ın hızla ve tamamen iyileşmesini umuyor. Sağlık ekibi, oyuncunun pazar günü Deportivo A Coruna deplasmanında oynanacak LaLiga maçına tamamen hazır olmasını bekliyor.