Şampiyonlar Ligi D Grubu değerlendirmesi: Juventus ve Atletico izin verirse

Juventus ve Atletico gruptan çıkacağına emin. Bayer Leverkusen ya da Lokomotiv Moskova kaos yaratabilir mi?

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda yolları kesişen ve , bu sefer D Grubu’nda buluştu. Gruptan çıkmasına kesin gözüyle bakılan ikili rakiplerine ağır basıyor.

Juventus, uzun süredir çalıştığı hocası Max Allegri ile bir türlü gelmeyen Kupa 1 zaferinın ardından farklı bir yol haritasına yöneldi. Maurizio Sarri’yi göreve getiren siyah beyazlılar, takımın genlerine işlemiş savunma kimliğine aykırı bir isimle çalışmaya başladı. Böylesi bir değişimin getirdiği sancılar olacaktır ancak Juventus’un grupta sorun yaşaması yılın sürprizlerinden kabul edilebilir. Bu noktada ’nun 2005’ten beri Devler Ligi’ne gruplarda veda etmediğini hatırlatmakta fayda olacaktır.

Grupta Juventus ile kafa kafaya oynayabilecek diğer takım olan Atletico Madrid’de İtalyan rakibi gibi bir çeşit kabuk değişimi yaşıyor. Antoine Griezmann’ı gönderip Joao Felix’i getiren Atleti, şu ana kadar bu hamlesinden pişman olmadı. Diego Simeone, stratejisini biraz daha esneterek ofansif taktiklere yönelmek istediğini dile getirmişti. Buna rağmen Arjantinlinin Şampiyonlar Ligi gibi bir turnuva için yaratılmış oyun planı gerektiğinde devreye girecektir.

Bu iki takımın dikkat etmesi gereken bir şey varsa o da birbirleriyle oynadıkları maçlar. Eğer iki takımın karşılaşmaları kazanmaktan çok kaybetmeme mücadelesine dönüşür ve beraberliklerle biterse, ya da bir şans yakalayabilir…

Kupa 1'de en büyük başarısı 2002 yılındaki finalde Zinedine Zidane’ın tarihe geçen golüne boyun eğmek olan Bayer Leverkusen, heyecan verici kadrosu ve pozitif oyun anlayışıyla Devler Ligi’nin izlemesi en keyifli takımlarından biri. Yakından takip edilmesi elzem olan çok sayıda genç oyuncusu bulunan Leverkusen’de dikkatleri en çok çeken isim ise Kai Havertz. Rudi Völler’in ‘Michael Ballack ve Mesut Özil kombinasyonu’ olarak tanımladığı Havertz, takımını bir şekilde üst tura taşıyabilirse dev kulüplerden gelen çağrılar artacaktır. Böylesi bir yeteneğe rağmen, iki dev rakip düşünülünce Peter Bosz’un öğrencileri için gerçekçi hedef üçüncülük olmalı.

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Son takım ise geçtiğimiz yıl ile aynı grupta yer alan Lokomotiv Moskova. ’da zirveyi ’e kaptıran Lokomotiv, tecrübeli oyunculardan kurulu ve hafife alınmaması gereken bir ekip. Gruplara direkt katılan Moskova ekibinde orta saha ikilisi Grzegorz Krychowiak ve Joao Mario, yanlarına eklemlenen Aleksey Miranchuk ile beraber mücadeleci bir yapı kurabiliyor. Gruba renk katmaktan öteye gitmeleri için iki büyük takımdan birine karşı sürpriz yapmaları lazım. Leverkusen’i geçip ’ne gitmek Moskova ekibini mutlu etmeye yetecektir.

Grubun yıldız oyuncusu: Cristiano Ronaldo

Buraya Ronaldo’dan başkası düşünülemezdi bile. Kupa 1 tarihinde Portekzili efsaneden daha çok gol atan kimse yok ve bulunduğu takımlar doğal şampiyonluk adayları arsında sayılıyor. Juventus’un da bu grupta liderlik yolu onun katkılarından geçecek gibi.

Kilit maç | 26 Kasım 2019: Juventus – Atletico Madrid

Herkesin gözünü çevirdiği tarih grupta sondan bir önceki maç haftasında olacak. İki ekip ’da liderlik mücadelesinden gruptan çıkma yarışına kadar çeşitli senaryolar altında sahaya çıkabilir.