Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin lanetinden kurtulan tek takım: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba günleri oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında ortaya çıkan lanetten tek başına kurtuldu.

Parc des Princes'te Liverpool'u 2-0 mağlup eden PSG, kendi sahasında galip gelen tek takım oldu.

Yarı finale yükselecek takımı belirlemek için rövanş maçı önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda oynanacak ve kazanan takım Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

Çeyrek final ilk maçını kendi sahasında oynayan diğer üç takım ise mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmeye çok yaklaştı.

İlk olarak Real Madrid, geçen Salı günü Santiago Bernabéu'da Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Bavyera ekibi, birçok kolay fırsatı kaçırmasaydı daha büyük bir farkla kazanabilirdi.

Sporing Lizbon da Salı günü kendi sahası Jose Alvalade'de Arsenal'e (1-0) yenildi; bu mağlubiyet, uzatma dakikalarında Gunners'ın yıldızı Kai Havertz'in attığı gol sayesinde gerçekleşti.

Barcelona ise Camp Nou'da Atlético Madrid'e 2-0 yenildi ve önümüzdeki hafta Metropolitano'da oynanacak rövanş maçındaki görevi zorlaştı.

Kendi sahalarında yenilgiye uğrayan üç takım da kıskanılacak bir durumda değil ve şu anda rakiplerinin sahalarında durumu tersine çevirmeleri gerekiyor ki bu neredeyse imkansız bir görev.

Önümüzdeki Salı günü Anfield'da Liverpool ile Paris arasında, Metropolitano'da ise Atlético Madrid ile Barcelona arasında karşılaşmalar oynanacak.

Çarşamba günü ise Real Madrid, Allianz Arena'da Bayern Münih'e konuk olurken, Arsenal ise Emirates Stadyumu'nda Sporting Lizbon'u ağırlayacak.