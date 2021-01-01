Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belirlendiği kura çekimi gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ve muhtemel yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimlerini, Hamit Altıntop gerçekleştirdi.

İşte çeyrek final eşleşmeleri

Manchester City - Borussia Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern Münih - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Liverpool

Yarı final eşleşmeleri

Kura çekiminde yarı final kuraları da çekildi.

Bayern Münih - PSG eşleşmesinin galibi Manchester City - Borussia Dortmund

Real Madrid - Liverpool eşleşmesinin galibi Porto - Chelsea

Maçlar ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 6-7 Nisan ile 13-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasının finali ise 27 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Son kupayı kim kazandı?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son finalde PSG'yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih kupayı kazanmıştı. Alman temsilcisi gruplardan sonra sırasıyla Barcelona, Lyon ve Chelsea'yi kupanın dışına itip finalde PSG'nin rakibi olmuştu.

PSG ise, grup aşamasından sonra sırasıyla, Atalanta, Leipzig ve Dortmund'u ekarte ederek finale yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kim kazandı?

İspanyol ekibi Real Madrid, 13 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım konumunda. 7 kez kazanan Milan ise ikinci sırada yer alıyor. Bayern Münih 6, Liverpool 6 ve Barcelona 5 kez bu kupayı müzesine götürdü.