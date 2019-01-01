Şampiyonlar Ligi açık kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'nde şifresiz maç var mı?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 17 Eylül 2019 itibarıyla başladı. Peki, Galatasaray'ın da yer aldığı Devler Ligi açık kanalda mı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunun grup maçları, 17 Eylül 2019'da resmen başladı.

E, F, G ve H grubunda ilk maçlar tamamlandı. A, B, C ve D grubu maçları ise 18 Eylül 2019'da oynanacak. A Grubu'ndaki ilk maçında , TSİ 19:55'te deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi açık kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlar, geçtiğimiz sezon turnuvanın yayın haklarını kazanan ve Digitürk'ün de sahibi olan beIN Media Group'un kanallarından yayınlanacak.

Sarı kırmızılı ekibin Club Brugge ile oynayacağı maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Geçen yıl 3 yıllığına yayın haklarını alan Digitürk'ün herhangi bir maçı şifresiz kanala verme zorunluluğu bulunmuyor. Gruptaki ilk hafta maçlarını beIN Sports kanallarından ve dijital platformundan yayınlayacak olan Digitürk, dilediği takdirde TRT ya da başka bir açık kanal ile anlaşıp haftada 1 maçı şifresiz olarak izleyicilere sunma hakkına da sahip.

18 Eylül'de beIN Sports'tan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi grup maçları şöyle:

19:55 | Club Brugge - Galatasaray | beIN Sports 1

19:55 | Olympiakos - | beIN Sports 2

22:00 | PSG - | beIN Sports 2

22:00 | - Kızılyıldız | beIN Connect

Haberin devamı aşağıda

22:00 | - | beIN Sports Max 2

22:00 | - | beIN Sports Max 1

22:00 | - | beIN Connect