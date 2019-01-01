Şampiyonlar Ligi A Grubu değerlendirmesi: Galatasaray sürpriz yapabilir

Galatasaray, Real Madrid, PSG ve Club Brugge'ün yer aldığı A Grubu'nda PSG ve Real Madrid favori ancak Sarı Kırmızılılar'ın da yabana atılmamalı.

Geçtiğimiz sezon kağıt üzerinde en kolay grupta yer almasına rağmen hayal kırıklığı yaratan 'da bu sezon için önlemler alındı.



Sarı Kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmalarına rağmen kadroda büyük oranda değişime gitti. Ve bu değişimin yegane sebebi Şampiyonlar Ligi'ydi.



"Benim de bir hayalim var. Neden olmasın?" Fatih Terim'in bu cümleleri defalarca tekrarladığını hatırlayacaksınız. Daha önce olmaz denileni yapıp UEFA Kupası'nı kazanan Terim'in gönlünde bu kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldırmak yatıyor.





Evet, takımlar arasındaki gelir ve kalite makasının bu kadar açıldığı bir dönemde bu hayalin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibi görünüyor ancak bu durum Galatasaray'ı kadro planlamasını buna göre yapmaktan alıkoymadı.



Radamel Falcao, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Mario Lemina... Zamanında bonservislerine servet ödenen bu futbolcular, Şampiyonlar Ligi'nde başarı için alındı.



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun zirve için favorisi PSG. Fransız ekibi yıllardır dünyanın en güçlü kadrolarından birine sahip olmasına karşın kupayı henüz müzesine götüremedi.



Transferde Keylor Navas, Abdou Diallo ve Idrissa Gueye gibi isimleri kadroya katıp savunma zaaflarını giderdiler. Pablo Sarabia ve Mauro Icardi transferleriyle de zaten dünya çapında olan hücum hattını daha da güçlendirdiler.



Takımda yaz boyunca devam eden Neymar krizi, transfer döneminin kapanmasıyla birlikte son buldu. Brezilyalı yıldız takıma döndüğü ilk maçın uzatma dakikalarında muhteşem bir gol atarak 3 puanı getirdi.



Mbappe ile Cavani'nin sakatlıkları ve Neymar'ın cezası, PSG'yi ve Galatasaray maçlarında zorlayacak gibi duruyor ancak bu futbolcuların dönüşüyle birlikte kalan maçlarını kazanıp grubu lider bitirmeleri sürpriz olmayacaktır.



döneminin sona ermesiyle büyük güç kaybeden Real Madrid geçtiğimiz sezon bunun cezasını çekti. İspanyol devi Eden Hazard'ı kadrosuna katarak bu sorunu çözüme kavuşturma yoluna gitti.

Real Madrid eski günlerinden uzak görünse de hala kaliteli bir ekip. PSG ile grup liderliği için çekişecekler ancak Galatasaray da peşlerinde olacak.

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Teknik direktör Zinedine Zidane'nın James Rodriguez ve Gareth Bale gibi isimlerle yıldızı barışmadı. Takım onun istediği oyunu bir türlü ortaya koyamıyor. Modric ve Asensio gibi önemli isimler sakat.



Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de, 'da da işi zor gibi görünüyor. Benzema onları nereye kadar taşıyabilecek, göreceğiz.



kadro kalitesi bakımından grubun en zayıf takımı olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Phillippe Clement de Cercle Brugge maçının ardından yaptığı açıklamada "Galatasaray bizden daha kaliteli bir takım" diyerek bunu itiraf etti.



Ancak Club Brugge kesinlikle küçümsenmemesi gereken bir takım. Hücum hattında çok hareketli futbolculara sahip ve dinamik bir takım olan ekibi sürprizlere açık durumda.



Galatasaray'ın tur bileti, Club Brugge'ün kasasında diyebiliriz. Sarı Kırmızılılar, Club Brugge maçlarından 6 puan alması halinde gruptan çıkma hayalini gerçeğe dönüştürebilir.



Belçika ekibinden bahsederken Mbaye Diagne'ye ayrı bir parantez açmamak olmaz. Cimbom, kuradan sonra bu futbolcuyu Club Brugge'a kiraladı. Falcao, Andone ve Lemina gibi isimlerin için bu futbolcunun ayrılığı şarttı ancak Diagne söz konusu maçlarda Galatasaray'ın başını ağrıtırsa bu transfer camiada büyük tartışma konusu olabilir.



Grubun yıldız oyuncusu: Neymar

Sıra dışı yeteneklere sahip bir futbolcu olan Neymar, geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmayı çok istedi. Bu nedenle hem yönetimle hem de taraftarlar arası açıldı.



Ancak Neymar'ın aklını çelen , onu yarı yolda bıraktı diyebiliriz. Griezmann'ı kadrosuna katan Katalan ekibi, Neymar'la ne kadar ilgilenmiş görünse de bu transferde somut adımları bir türlü atmadı.





Hatta Messi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Barcelona yönetimi Neymar'ın transferi için mümkün olan her şeyi denedi mi bilmiyorum" diyerek bunu ima etti.



maçıyla sahalara dönen Brezilyalı yıldız taraftar tepkilerine rağmen muhteşem bir gol atarak takımını ipten aldı. Artık PSG'ye odaklanmaktan başka çaresi kalmayan Neymar, Barcelona'ya ne kaçırdıklarını ispatlamak isteyecektir.



Kilit maç | 22 Ekim 2019: Galatasaray - Real Madrid



Sarı Kırmızılılar'ın gruptaki kaderini büyük ihtimalle gruptaki bu üçüncü maç belirleyecek. Galatasaray, bu maçta bir sürpriz yapıp Real Madrid'i yenerse gruptan çıkma yolunda umutları yeşerecek.



Aksi bir sonuç ise Cimbom'u kalan maçlarda Club Brugge ile üçüncülük mücadelesine sevk edecek.