Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi takımlar katılacak, kimleri seribaşı olacak? Nereden yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi hakkında merak ettiğiniz her şeyi GOAL'den öğrenebilirsiniz.

Heyecan dolu bir yaz döneminin ve 2022/23 sezonuna yapılan harika başlangıcın ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilecek.

Avrupa'nın en büyük kulüpleri kıtanın bir numarası olabilmek için verecekleri mücadeleye 6 Eylül 2022'de grup aşamasıyla başlayacaklar.

Son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra 2022/23'teki Avrupa macerasına iyi başlamak isteyen diğer dev takımlar Chelsea, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Liverpool grup aşaması kuralarına odaklanmış durumda.

GOAL, 2022/23 Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimiyle ilgili tüm bilgileri sizin için derledi.

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos 2022, Perşembe günü yapılacak.

Kura çekimi İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

UEFA, kura çekiminden önce 2021/22 sezonunun en iyilerine verilecek ödüllerin sahiplerini açıklayacak.

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Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşamasında hangi takımlar yer alıyor?

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşamasında 32 yakım yer alacak. 26 takım doğrudan grup aşamasına katılım hakkı kazanmıştı. Altı takım ise play-off turundan gelecek.

Katılımcılar dört torbaya ayrılacak. Son şampiyon, Avrupa Ligi şampiyonu ve UEFA sıralamasına göre ilk altıda yer alan ülkelerin şampiyonları birinci torbada yer alacak. Kalan üç torba takımların UEFA sıralamasında yerine göre belirlenecek.

Üçüncü ve dördüncü torbadaki son takımlar 24 Ağustos 2022'deki play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek. Aynı ülkeden iki takım kura çekiminde aynı gruba düşemeyecek.

Aşağıdaki tabloda Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşamasında mücadele edecek tüm takımları bulabilirsiniz.

1.Torba 2.Torba 3.Torba 4.Torba Real Madrid Liverpool Borussia Dortmund Club Brugge Eintracht Frankfurt Chelsea Salzburg Celtic Manchester City Barcelona Shakhtar Donetsk TBC AC Milan Juventus Inter TBC Bayern Münih Atletico Madrid Napoli TBC Paris Saint-Germain Sevilla Sporting CP TBC Porto RB Leipzig Bayer Leverkusen TBC Ajax Tottenham Hotspur Marsilya TBC

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba oynanacak karşılaşmalarla start alacak.

Altı maçtan oluşan grup alaması 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak mücadelelerle son bulacak.

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimini nasıl izleyebilirim?

Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.