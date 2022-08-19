Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Hangi takımlar katılacak, kimleri seribaşı olacak? Nereden yayınlanacak?

Heyecan dolu bir yaz döneminin ve 2022/23 sezonuna yapılan harika başlangıcın ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrilecek.
Avrupa'nın en büyük kulüpleri kıtanın bir numarası olabilmek için verecekleri mücadeleye 6 Eylül 2022'de grup aşamasıyla başlayacaklar.
Son şampiyon Real Madrid'in yanı sıra 2022/23'teki Avrupa macerasına iyi başlamak isteyen diğer dev takımlar Chelsea, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Liverpool grup aşaması kuralarına odaklanmış durumda.
GOAL, 2022/23 Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimiyle ilgili tüm bilgileri sizin için derledi.
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi 25 Ağustos 2022, Perşembe günü yapılacak.
Kura çekimi İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.
UEFA, kura çekiminden önce 2021/22 sezonunun en iyilerine verilecek ödüllerin sahiplerini açıklayacak.
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşamasında hangi takımlar yer alıyor?
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşamasında 32 yakım yer alacak. 26 takım doğrudan grup aşamasına katılım hakkı kazanmıştı. Altı takım ise play-off turundan gelecek.
Katılımcılar dört torbaya ayrılacak. Son şampiyon, Avrupa Ligi şampiyonu ve UEFA sıralamasına göre ilk altıda yer alan ülkelerin şampiyonları birinci torbada yer alacak. Kalan üç torba takımların UEFA sıralamasında yerine göre belirlenecek.
Üçüncü ve dördüncü torbadaki son takımlar 24 Ağustos 2022'deki play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek. Aynı ülkeden iki takım kura çekiminde aynı gruba düşemeyecek.
Aşağıdaki tabloda Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşamasında mücadele edecek tüm takımları bulabilirsiniz.
1.Torba
2.Torba
3.Torba
4.Torba
Real Madrid
Liverpool
Borussia Dortmund
Club Brugge
Eintracht Frankfurt
Chelsea
Salzburg
Celtic
Manchester City
Barcelona
Shakhtar Donetsk
TBC
AC Milan
Juventus
Inter
TBC
Bayern Münih
Atletico Madrid
Napoli
TBC
Paris Saint-Germain
Sevilla
Sporting CP
TBC
Porto
RB Leipzig
Bayer Leverkusen
TBC
Ajax
Tottenham Hotspur
Marsilya
TBC
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması 6 Eylül Salı ve 7 Eylül Çarşamba oynanacak karşılaşmalarla start alacak.
Altı maçtan oluşan grup alaması 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak mücadelelerle son bulacak.
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimini nasıl izleyebilirim?
Şampiyonlar Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.