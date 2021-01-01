Şampiyonlar Ligi 2021 finali: Ne zaman, nerede, nasıl izlenir ve taraftarların olmasına izin verilecek mi?

Avrupa futbolunun en büyüğü dev finalle belli oluyor. İşte finale dair bilmeniz gerekenler...

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon bugün oynanacak Manchester City-Chelsea karşılaşmasıyla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde finalin ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm detayları Goal Türkiye'de bulabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi 2021 finali ne zaman?

29 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali saat 22.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 2021 finali nerede?

Daha öne İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, pandeminin getirdiği olumsuzluklar nedeniyle Portokiz'in Porto kentindeki Estadio do Dragao'da oynanacak.

Porto'nun maçlarına da ev sahipliği yapan Dragao, 50.000 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun finali de yine Portekiz'de bulunan Estadio da Luz'de oynanmıştı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, finalin İstanbul'dan alınıp Porto'ya verilmesini değerlendirirken, bu kararın finalin daha fazla taraftara ulaşması için verildiğini söylemişti:

"Taraftarlar takımlarını uzun bir süredir izleyemiyor. Şampiyonlar Ligi futbolun zirvesi ve en azından bir yılın sonrasında bir maçı seyircili oynatarak, taraftarları sevindirmek istedik.

Bu maçı taraftarlar olmadan oynatmak bizim için bir seçenek değildi."

Bilindiği gibi İngiltere'nin Türkiye'yi koronavirüs konusundaki yüksek riskli ülkeler grubuna dahil etmesinden dolayı İngiltere'den finali izlemek için Türkiye'ye gelecek taraftarlar, ülkelerine döndüklerinde bir otelde karantina sürecine girmek zorunda kalacaktı.

Şampiyonlar Ligi 2021 finalinde hangi takımlar var?

Finalde iki İngiliz takımı, Manchester City ile Chelsea karşı karşı karşıya gelecek.

Pep Guardiola'nın takımı yarı finalde PSG'yi toplamda 4-1'lik skorla geçerken, Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Chelsea, Real Madrid engelini 3-1'lik skorla geçmişti.

Final karşılaşması Manchester City'nin ilk Şampiyonlar Ligi finali olacak. Chelsea ise üçüncü kez final oynayacak.

Şampiyonlar Ligi 2021 finali nasıl izlenir?

Türkiye'den beIN Sports Haber'in yayımlayacağı karşılaşma şifresiz olarak izlenebilecek.

Taraftar Şampiyonlar Ligi 2021 finalini izleyebilecek mi?

UEFA maçın Portekiz'e alınmasının ardından 16 bin 500 taraftarın finali izleyebileceğini açıklamıştı. Her iki kulüp de kendilerine tahsis edilen altışar bin bileti sattı.