Şampiyonlar Ligi 2021-22 Gol Krallığı: Haller, Benzema, Lewandowski ve en çok golü atma yarışı
Avrupa'nın en büyük yarışında zafer için mücadele eden ekipler yarı final heyecanıyla yola devam ediyorlar.
Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Villarreal'in yarışı sürdürdüğü heyecan son hızıyla sürerken gol krallığı yarışında da kıyasıya bir çekişme var.
Robert Lewandowski, Bayern Münih'in turnuvaya veda etmesinin ardından saf dışı kaldı ancak tablonun zirvesinde yer alıyor.
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GOAL Türkiye ile bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isimlere göz atalım.
2021-22 Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı
|Poz.
|Oyuncu
|Kulüp
|Gol
1
Robert Lewandowski
Bayern Münih
13
2
Karim Benzema
Real Madrid
12
3
Sebastien Haller
Ajax
11
4
Mohamed Salah
Liverpool
8
5
Christopher Nkunku
RB Leipzig
7
=6
Cristiano Ronaldo
Manchester United
6
=6
Riyad Mahrez
Manchester City
6
=6
Leroy Sane
Bayern Munich
6
=6
Arnaut Danjuma
Villarreal
6
=10
Lionel Messi
PSG
5
=10
Darwin Nunez
Benfica
5
=12
Thomas Muller
Bayern Munich
4
=12
Pedro Goncalves
Sporting
4
=12
Antoine Griezmann
Atletico Madrid
4
2020-21 sezonunda kim gol kralı oldu?
Borussia Dortmund'un wonderkid'i Erling Haaland, takımının çeyrek finalde elenmesine rağmen 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin en golcü ismi oldu.