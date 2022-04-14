Şampiyonlar Ligi 2021-22 Gol Krallığı: Haller, Benzema, Lewandowski ve en çok golü atma yarışı

Avrupa'nın en büyük yarışında zafer için mücadele eden ekipler yarı final heyecanıyla yola devam ediyorlar.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Villarreal'in yarışı sürdürdüğü heyecan son hızıyla sürerken gol krallığı yarışında da kıyasıya bir çekişme var.

Robert Lewandowski, Bayern Münih'in turnuvaya veda etmesinin ardından saf dışı kaldı ancak tablonun zirvesinde yer alıyor.

GOAL Türkiye ile bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isimlere göz atalım.

2021-22 Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı

Poz. Oyuncu Kulüp Gol 1 Robert Lewandowski Bayern Münih 13 2 Karim Benzema Real Madrid 12 3 Sebastien Haller Ajax 11 4 Mohamed Salah Liverpool 8 5 Christopher Nkunku RB Leipzig 7 =6 Cristiano Ronaldo Manchester United 6 =6 Riyad Mahrez Manchester City 6 =6 Leroy Sane Bayern Munich 6 =6 Arnaut Danjuma Villarreal 6 =10 Lionel Messi PSG 5 =10 Darwin Nunez Benfica 5 =12 Thomas Muller Bayern Munich 4 =12 Pedro Goncalves Sporting 4 =12 Antoine Griezmann Atletico Madrid 4