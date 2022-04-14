Şampiyonlar Ligi 2021-22 Gol Krallığı: Haller, Benzema, Lewandowski ve en çok golü atma yarışı

İdil Erin Tetik
Getty/Goal

Liverpool ve Real Madrid'den en çok gol atanların yola devam ettiği bu yılki turnuvada gol krallığı hakkında bilmeniz gerekenler burada.

Avrupa'nın en büyük yarışında zafer için mücadele eden ekipler yarı final heyecanıyla yola devam ediyorlar.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Villarreal'in yarışı sürdürdüğü heyecan son hızıyla sürerken gol krallığı yarışında da kıyasıya bir çekişme var.

Robert Lewandowski, Bayern Münih'in turnuvaya veda etmesinin ardından saf dışı kaldı ancak tablonun zirvesinde yer alıyor.

Editörün Seçtikleri

GOAL Türkiye ile bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isimlere göz atalım.

2021-22 Şampiyonlar Ligi Gol Krallığı

Poz.OyuncuKulüpGol

1

Robert Lewandowski

Bayern Münih

13

2

Karim Benzema

Real Madrid

12

3

Sebastien Haller

Ajax

11

4

Mohamed Salah

Liverpool

8

5

Christopher Nkunku

RB Leipzig

7

=6

Cristiano Ronaldo

Manchester United

6

=6

Riyad Mahrez

Manchester City

6

=6

Leroy Sane

Bayern Munich

6

=6

Arnaut Danjuma

Villarreal

6

=10

Lionel Messi

PSG

5

=10

Darwin Nunez

Benfica

5

=12

Thomas Muller

Bayern Munich

4

=12

Pedro Goncalves

Sporting

4

=12

Antoine Griezmann

Atletico Madrid

4

2020-21 sezonunda kim gol kralı oldu?

Erling Haaland BVB Dortmund Leipzig
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Borussia Dortmund'un wonderkid'i Erling Haaland, takımının çeyrek finalde elenmesine rağmen 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nin en golcü ismi oldu.