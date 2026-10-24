Ezri Konsa, Arsenal'ın şampiyonluk iddiasına ilişkin güçlü bir mesaj vererek zafere giden tek yolun istikrarlı biçimde kazanmak olduğunu vurguladı. Arsenal, Manchester City ile puanları eşitledi. Savunmacı, Emirates'te kulüp adına ilk golünü attığı önemli bir gün yaşadı. Everton karşısında alınan üstün 2-0'lık galibiyetle, City'nin Aston Villa'ya 2-1 yenilmesinden faydalanıldı.

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Konsa, duran top ustalığıyla Arsenal'deki ilk golünü attı

Yazın Aston Villa'dan Arsenal'e katılan savunmacı Ezri Konsa, kulüpteki ilk golünü atmanın sevincini gizleyemedi. Bu gol, Everton karşısında alınan kritik Premier League galibiyetinde geldi. Ev sahibinin erken baskısı üst üste üç korner kazandırdı ve henüz yedinci dakikada Konsa, arka direkte topu ağlara göndererek eşitliği bozdu. Bu, aynı zamanda Arsenal'in sezonun ilk duran top golüydü.

Son düdüğün ardından PLP'ye konuşan Konsa, golün kendisi için önemini ve çalışılmış organizasyonun arkasındaki takım emeğini anlattı: “Harika bir duygu, her zaman öyledir. Gol yemeden bitirdiğimiz bir maç, bir gol, kulüpteki ilk golüm. Genel olarak müthiş bir gün.” Savunmacı, teknik ekipten ilk golünü atması için dostane bir baskı gördüğünü de belirterek şunları ekledi: “Bir süredir ilk golümü atmayı bekliyordum. Maçtan önce duran top antrenörüyle konuştum. O da golümü beklediğini söyledi, dolayısıyla bugün golü atmam yerinde oldu.”

Emirates Stadyumu'nda kale inşa ediliyor

Bu gol, Arsenal'in bu sezon yurt içi müsabakalarda duran toptan attığı ilk goldü. Takım, geçen sezon mayıs ayında Crystal Palace ile karşılaştığından bu yana tüm kulvarlarda penaltılar hariç 13 maçtır duran top golü bulamamıştı. Konsa, hafta içinde Avrupa'da sergiledikleri performansın ardından golün yaklaştığını hissettiklerini söyledi: “Evet, kesinlikle. Bayern maçında duran toplardan birkaç fırsat yaratmıştık. Oyuncular olarak golün geleceğini hissediyorduk ve o gün bugünmüş.” Kornerlerde yakalanan bu yeni bitiricilik, durdurulması giderek zorlaşan Arsenal'in oyununa başka bir boyut katıyor.

Kulübün etkileyici iç saha performansı sorulduğunda Konsa, “Bu stadyuma birçok sezon geldim, bize karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu beni şaşırtmıyor,” dedi. Bunun, son şampiyondan beklenen performans düzeyi olduğunu da vurguladı: “Biz şampiyonuz ve şampiyon olmak için maçları istikrarlı biçimde kazanmalısınız. Burası bizim evimiz ve burada mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyoruz.” Arsenal bu anlayışla stadyumunu bu sezon gerçek bir kaleye dönüştürdü.

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Gabriel, dönüm noktasını golle kutladı

Gabriel Magalhaes'in de gol atmasıyla Arsenal'in savunma hattı çifte sevinç yaşadı. Brezilyalı güçlü savunmacı, 200. Premier League maçına çıktığı gün Ben White'ın isabetli ortasına herkesten önce yükselerek 68. dakikada Arsenal'in farkı ikiye çıkarmasını sağladı. İki stoper arasındaki uyum, Arsenal'in bu sezonki başarısının temel taşlarından biri oldu. Konsa da başkentte birlikte geçirdikleri kısa sürede partnerinin hem saha içinde hem saha dışında yarattığı etkiyi övgüyle anlattı.

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Gabriel'in bu özel günü hakkında Konsa, “Onun adına çok mutluyum. Çok, çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir insan. Onun için çok mutluyum,” dedi. “Kulübe katıldığımdan beri işimi kolaylaştırdı ve onunla birlikte oynamak bir zevk.”

Arsenal, Manchester City'nin puan kaybını değerlendirdi

Manchester City'nin Aston Villa deplasmanında yaşadığı aksilik, bu sonucun önemini daha da artırdı. Arsenal, galibiyetle Premier League tablosunun zirvesindeki Enzo Maresca'nın takımıyla 21 puanda eşitlendi.

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Arsenal, şimdi gözünü salı günü Lig Kupası dördüncü turunda deplasmanda karşılaşacağı Fleetwood Town maçına çevirecek. Ardından pazar günü Liverpool'a konuk olacağı büyük maç için yeniden Premier League'e odaklanacak.