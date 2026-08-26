Dünyaca ünlü transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Suudi Profesyonel Ligi'nin yaşadığı büyük gelişimi övdü ve büyümenin artık yalnızca mali güçle sınırlı olmadığını, strateji ve planlamada bir model haline geldiğini vurguladı.

Romano, "Thmanyah" kanal ağındaki "El-Mensa" programına yaptığı açıklamalarda, Suudi Ligi'ndeki transfer piyasasının gerçekten büyük bir büyümeye tanık olduğunu, bunun yalnızca harcama hacmi açısından değil, aynı zamanda strateji açısından da geçerli olduğunu söyledi.

Ünlü İtalyan gazeteci, Al-Nassr kulübünü örnek göstererek şöyle konuştu: "Örneğin Al-Nassr'ı Semedo ya da Simao Coutinho gibi isimlerle ve ekipleriyle birlikte gördüğünüzde, şimdi de şampiyonluğu elinde tutuyor olmaları, son derece akıllıca bir stratejiydi."

Romano, başarılı takımlar kurma felsefesini açıklarken, odak noktasının belirli bir oyuncu tipinde olması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Ben her zaman şunu söylerim: bonservissiz oyuncuya, büyük lidere gidin; bu tip oyuncular ideal stratejiyi kuracaktır."

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Romano, sözlerini Roshn Ligi'ndeki mevcut dönüşümü özetleyen çarpıcı bir mesajla noktaladı: "Bu yüzden bazen bunun sadece parayla ilgili olmadığını, aynı zamanda son derece akıllı olmakla da ilgili olduğunu düşünüyorum."

Suudi Roshn Ligi'nde 2026 yaz transfer dönemi kayda değer bir hareketliliğe sahne oldu; lig kulüpleri, futbolseverlerin büyük bir heyecanla başlamasını beklediği yeni sezona hazırlanmak için kadrolarını güçlendirmeye çalıştı.

Suudi Ligi, dünya yıldızları için başlıca bir cazibe merkezi oluşturdu ve herkes şampiyonluk ile Asya kotaları için çetin bir rekabet bekliyor. En dikkat çeken transferler arasında Al-Hilal, West Ham'den Crysencio Summerville'i 64,5 milyon euro karşılığında ve Al-Taawoun'dan Mohamed Mahrezi'yi 7,6 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak takımını güçlendirdi; buna karşılık Marcos Leonardo, 19,9 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer oldu.

Al-Nassr ise Samu Costa'yı Real Mallorca'dan 22 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı; Al-Ittihad ise Anderlecht'ten 15 milyon euro karşılığında Jan-Carlo Simić ve Almeria'dan 13 milyon euro karşılığında Dion Lopy gibi transferlere sahne oldu.

Al-Ahli cephesinde ise en dikkat çeken takviyeler, Sporting Lizbon'dan 39 milyon euro karşılığında Francisco Trincão ve Krasnodar'dan 21,9 milyon euro karşılığında Eduard Spertsyan'ın yanı sıra, bonservissiz bir transferle Al-Hilal'den Abdullah Radif'in kadroya katılmasıyla geldi.

Al-Qadisiyah ise Manchester City'den 61 milyon euro karşılığında Tijjani Reijnders'i transfer ederek büyük bir anlaşmaya imza attı; Al-Shabab ve Neom gibi diğer kulüpler ise yerli ve yabancı oyuncuları kapsayan çeşitli transfer hareketlerine sahne oldu. Bu transferler, Suudi kulüplerinin yerel ve kıtasal rekabet güçlerini artırmak için güçlü yatırımlarını sürdürdüklerini yansıtıyor.