Şampiyon Inter, galibiyet serisini sürdürüyor ve Lazio'yu ezici bir skorla mağlup ediyor

Parma'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledikten sonra, Inter Serie A'da galibiyet serisini neşeyle sürdürüyor. Kenneth Taylor'ın yedek kulübesinde, Tijjani Noslin'in ise ilk 11'de yer aldığı Lazio, 0-3 mağlup oldu

Maçın daha 6. dakikasında Lautaro Martínez, bu sezon Serie A'daki 16. golünü atarak Inter'i 0-1 öne geçirdi. Yann Aurel Bisseck'in uzun taç atışını Marcus Thuram kafayla indirdi ve Arjantinli oyuncu güzel bir vole vuruşuyla skoru 0-1'e getirdi.

Lazio ilk yarıda neredeyse hiçbir şey yapamadı. Inter inisiyatif aldı ve maçı kontrol ederken, ev sahibi takım neredeyse hiç gol şansı yakalayamadı.

İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce şampiyon skoru ikiye katladı. Petar Sucic, Martínez'in pasının ardından topu iç ayakla sol üst köşeye güzelce yerleştirdi: 0-2. İlk yarı bu skorla sona erdi. Milanlılar ilk yarıda neredeyse hiç zorlanmadı.

İkinci yarı başlar başlamaz Bisseck 0-3'ü yakaladı. Martínez, Alman savunmacıyı pozisyona soktu, ancak o, kaleci Edoardo Motta'yı yakın köşeden geçemedi. Kısa süre sonra Alessio Romagnoli, Angle-Yoan Bonny'nin baldırına kramponlarını sapladı. VAR müdahalesinin ardından savunmacı kırmızı kart gördü ve Lazio daha da zor durumda kaldı.

Noslin, maçın bitimine yirmi dakika kala gerilimi yeniden artırma şansı yakaladı. Hollandalı oyuncu, Boulaye Dia ile kısa bir paslaşmaya girdi, ardından Carlos Augusto'yu ekarte etti ve ceza sahası içinde serbest bir vuruş yapma fırsatı buldu. Ancak Luis Henrique'nin şutu bloklaması nedeniyle top kaleyi bulamadı.

Kısa bir süre sonra Inter, maçı kesin olarak bitirdi. Romalıların dikkatsiz bir top kaybının ardından top sonunda Henrikh Mkhitaryan'a geldi ve o da topu yüksek ve sert bir şekilde kaleye gönderdi: 0-3. Böylece orta saha oyuncusu maçın skorunu belirledi.