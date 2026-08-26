Dünyaca ünlü transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Suudi Profesyonel Ligi'nin yaşadığı büyük gelişmeyi övdü ve büyümenin artık yalnızca mali güçle sınırlı kalmadığını, strateji ve planlamada da bir model haline geldiğini vurguladı.

Romano, "Thmanyah" kanal ağındaki "El-Mansa" programına yaptığı açıklamalarda, Suudi Ligi'ndeki transfer piyasasının gerçekten büyük bir büyüme yaşadığını, bunun yalnızca harcama hacmi açısından değil, strateji açısından da geçerli olduğunu söyledi.

Ünlü İtalyan gazeteci, Al-Nassr kulübünü örnek göstererek şunları söyledi: "Örneğin Al-Nassr'ı Semedo veya Simao Coutinho gibi isimler ve ekipleriyle birlikte görürseniz ve şimdi de şampiyonluğu ellerinde tutmalarıyla, bu son derece akıllıca bir strateji oldu."

Romano, başarılı takımlar kurma felsefesini açıklarken, odak noktasının belirli bir nitelikteki oyunculara olması gerektiğine değinerek şunları söyledi: "Ben her zaman şunu söylüyorum: serbest oyuncuya, büyük lidere yönelin; bu tür oyuncular ideal stratejiyi inşa edecek."

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Romano, sözlerini Roshn Ligi'ndeki mevcut dönüşümü özetleyen kesin bir mesajla sonlandırdı: "Bu yüzden bazen düşünüyorum ki, mesele yalnızca parayla ilgili değil, aynı zamanda son derece akıllı olmakla da ilgili."

Suudi Roshn Ligi'nde 2026 yaz transfer piyasası dikkat çekici bir hareketlilik yaşadı; lig kulüpleri, futbolseverlerin büyük bir heyecanla başlamasını beklediği yeni sezona hazırlık amacıyla kadrolarını güçlendirmeye çalıştı.

Suudi Ligi, dünya yıldızları için önemli bir çekim merkezi oluşturdu ve herkes şampiyonluk ile Asya kupası koltukları için çetin bir rekabet bekliyor. Öne çıkan transferler arasında Al-Hilal, West Ham'dan Crysencio Summerville'i 64,5 milyon euro karşılığında ve Al-Taawoun'dan Mohamed Mahrezi'yi 7,6 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak takımını güçlendirdi; öte yandan Marcos Leonardo, 19,9 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer oldu.

Al-Nassr ise Real Mallorca'dan Samu Costa'yı 22 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken, Al-Ittihad; Anderlecht'ten Jan-Carlo Simic'i 15 milyon euro ve Almeria'dan Dion Lopy'yi 13 milyon euro karşılığında getiren transferlere sahne oldu.

Al-Ahli tarafında ise en dikkat çekici katılımlar, Sporting Lizbon'dan 39 milyon euro karşılığında Francisco Trincao ile Krasnodar'dan 21,9 milyon euro karşılığında Eduard Spertsyan'ın transferi oldu; bunlara ek olarak Abdullah Radif de Al-Hilal'den serbest transfer olarak katıldı.

Al-Qadisiyah ise Manchester City'den Tijjani Reijnders'i 61 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attı; Al-Shabab ve Neom gibi diğer kulüpler ise yerli ve yabancı oyuncuları kapsayan çeşitli transfer hareketlerine sahne oldu. Bu transferler, Suudi kulüplerinin yerel ve kıtasal düzeydeki rekabet güçlerini artırmak için güçlü yatırımlarını sürdürdüğünü yansıtıyor.