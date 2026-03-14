Sampdoria-Venezia, CM'nin oyuncu değerlendirmeleri: Martinelli dikkatli oynadı, Brunori göze çarpmadı. Lombardo için iyi bir başlangıç

SAMPDORIA

Martinelli 7: Doumbia'nın şutuna hemen tepki gösterdi. Birkaç dakika sonra, tamamen boşta kalan Hainaut'un kafasına gelen ortaya çıkamadı, ancak hızla yere atlayarak konuk takımın savunmacısının kafa vuruşunu kurtardı. Uzatmalarda çıkarken topu Adorante'nin ayağına bıraktı, ancak Adorante kalecinin vücuduna çarptı ve golü atamadı. İkinci yarıda Busio'nun şutunu eldivenleriyle kurtardı. 70. dakikada Doumbia'nın şutunu mucizevi bir şekilde kurtardı.

Palma 6,5: Bir saatten fazla süre boyunca belirgin bir iyileşme gösterdi. 70. dakikada Sagrado'ya kayarak müdahale etti ve aksi takdirde iki metreden topu ağlara gönderecek olan konuk takımın orta saha oyuncusunu durdurdu.

Hadzikadunic 6: Geri dönen Lombardo, Abildgaard'ın yerine onu savunmanın ortasına yerleştirdi. Bir devre oynadı, devre arasında değiştirildi: bunun önceden planlanmış bir hamle mi yoksa bir nüksetme mi olduğu anlaşılmadı.

(2. yarı 1. dakikadan itibaren Ferrari 6: İyi ve kararlı bir giriş yaptı. Bazı riskler de aldı ve savunmada kaleyi korumaya yardımcı oldu)

Viti 6: birçok iyi müdahale yaptı, özellikle böylesine karmaşık bir maçta tecrübesi kendini hissettirdi.

Di Pardo 5,5: Depaoli ile rekabet halinde, o kanatta zorlu rakipler var ve bazı tereddütlere rağmen esas olarak savunmaya odaklanıyor.

Esposito 6: Maç öncesinde Ricci ile forma rekabeti vardı, Lombardo onu seçti ve kaptan da yaptı. Maçın ortasında oyun sertleşti, yapması gerekeni yaptı.

Conti 6,5: Çok fazla efor sarf etti; ağır bir sahada zorlu ve fiziksel bir maçtı. 70. dakikadan itibaren yorgunluğu hissetmeye başladı; tam da bu gecikme yüzünden ceza sahası sınırında tehlikeli bir faul yaptı. Lombardo bunu fark etti ve onu oyundan aldı.

(35. dakikadan itibaren Ricci s.v.)

Cicconi 6: Sol kanatta Venezia daha az atak yapıyor, o da birkaç çıkış deniyor.

Begic 6,5: Sampdoria oyuncuları arasında en fazla atak ve hızı olan oyuncu. 36. dakikada güzel bir top çaldı, kaleye doğru sprint attı ve az farkla dışarıya giden bir şut denedi. İkinci yarıda sağ ayağıyla iyi bir top yakaladı, ancak şutu konuk takımın bir savunma oyuncusu tarafından engellendi.

(40. dakikadan itibaren Pafundi s.v.)

Cherubini 6: Kötü bir başlangıç yaptı, ancak ikinci yarıda daha cesur ve hırslı görünüyordu, konuk takımın birçok kontra atağını engelledi.

Brunori 5: Zor bir maçtı, Venezia'nın stoperleri fiziksel olarak üstündü. Çok koştu, kendini esirgemedi ve Begic ile birkaç iyi pas alışverişi denedi, ancak topu tutmakta zorlandı.

(40. dakikadan itibaren Soleri s.v.)

Teknik Direktör Lombardo 6,5: Geçici teknik direktör olarak ilk kez yedek kulübesinde yer aldı ve oldukça zorlu bir üçlü maç serisine çağrıldı. Sampdoria teknik direktörü, öncüllerinin düzenini korudu, ancak bitmek bilmeyen sakatlık sorunlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı. Düzenli, dikkatli ve azimli bir takım sahaya sürerek, güçlü rakibi Venezia'yı durdurmayı başardı.

VENEZIA

Stankovic 6

Hainaut 6

Schingtienne 6

Svoboda 6,5

Sagrado 6

Dagasso 6

(18. dakikadan itibaren Casas 6)

Doumbia 6,5

Busio 6,5

Franjic 6

Kike Perez 5,5

Adorante 5,5

(18. dakikadan itibaren Lauberbach 5,5)

Teknik Direktör Stroppa 6